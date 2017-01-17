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Смертельное ДТП на Волыни: под кабину фуры влетел микроавтобус (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7890/89_main.1484663032.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/89_tn.1484663032.jpg Запад На месте аварии погиб водитель Mercedes-Benz Sprinter, а мужчина за рулем грузовика получил легкие травмы

Смертельное ДТП на Волыни: под кабину фуры влетел микроавтобус (фото)

Сегодня, 16:24

На месте аварии погиб водитель Mercedes-Benz Sprinter, а мужчина за рулем грузовика получил легкие травмы

На трассе "Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече" микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком "DAF". Водитель микроавтобуса погиб на месте.

"Авария произошла в селе Свидники Ковельского района. За рулем "Мерседеса" находился 46-летний житель Ковеля. Он, вероятно, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, и на скорости столкнулся с грузовиком DAF. Фурой управлял 50-летний житель райцентра Киверцы", – сообщает волынская полиция.

Вследствие ДТП у водителя грузовика диагностировали ссадины и рваную рану пальца. После осмотра врачей его отпустили домой.

Следователи, по факту смертельной аварии  открыли уголовное производство.

Напомним, недавно на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.
авария, водитель, полиция, Волынь

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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