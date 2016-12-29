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Смертельное ДТП в Хмельницкой области: маршрутка протаранила микроавтобус (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7842/85_main.1483008579.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/85_tn.1483008579.jpg Запад В результате аварии два человека погибли, еще пятеро оказались в больнице с различными травмами

Смертельное ДТП в Хмельницкой области: маршрутка протаранила микроавтобус (фото)

Сегодня, 13:00

В результате аварии два человека погибли, еще пятеро оказались в больнице с различными травмами

Жуткое ДТП произошло на трассе Староконстантинов – Шепетовка. Маршрутный автобус сообщением РовноХмельницкий столкнулся с автомобилем Volkswagen Т-4.

"ДТП произошло возле  села Губча Староконстантиновского района. Водитель "Эталона", двигаясь в направлении Староконстантинова, допустил занос автобуса, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Т-4 под управлением 27-летнего жителя Шепетовского района", – сообщает хмельницкая полиция.

В результате аварии погибли 27-летний  водитель и 49-летняя пассажирка микроавтобуса. Также в ДТП травмы получили пять человек. Жену погибшего водителя с сотрясением мозга и переломами госпитализировали  в травматологию ЦРБ.

Перед тем как оказать ей помощь, спасатели ГСЧС с помощью спецтехники деблокировали женщину из  искореженного авто.

Еще у четверых пассажиров автобуса диагностировали сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы различных частей тела. Сейчас они находятся в неврологическом отделении Староконстантиновской  больницы.

Открыто уголовное производство, виновному в ДТП грозит  лишение свободы  от 5 до 10 лет.

Напомним, недавно во Львовской области столкнулись микроавтобус "Мерседес" и пассажирский автобус "Львов – Сокаль", в котором находилось 10 человек.
автобус, авария, ДТП, водитель, погибли, травмы, Хмельницкий

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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