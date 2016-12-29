Смертельное ДТП в Хмельницкой области: маршрутка протаранила микроавтобус (фото)

В результате аварии два человека погибли, еще пятеро оказались в больнице с различными травмами

Жуткое ДТП произошло на трассе Староконстантинов – Шепетовка. Маршрутный автобус сообщением Ровно – Хмельницкий столкнулся с автомобилем Volkswagen Т-4.

"ДТП произошло возле села Губча Староконстантиновского района. Водитель "Эталона", двигаясь в направлении Староконстантинова, допустил занос автобуса, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Т-4 под управлением 27-летнего жителя Шепетовского района", – сообщает хмельницкая полиция.

В результате аварии погибли 27-летний водитель и 49-летняя пассажирка микроавтобуса. Также в ДТП травмы получили пять человек. Жену погибшего водителя с сотрясением мозга и переломами госпитализировали в травматологию ЦРБ.

Перед тем как оказать ей помощь, спасатели ГСЧС с помощью спецтехники деблокировали женщину из искореженного авто.

Еще у четверых пассажиров автобуса диагностировали сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы различных частей тела. Сейчас они находятся в неврологическом отделении Староконстантиновской больницы.

Открыто уголовное производство, виновному в ДТП грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Напомним, недавно во Львовской области столкнулись микроавтобус "Мерседес" и пассажирский автобус "Львов – Сокаль", в котором находилось 10 человек.