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Смертельное ДТП в Тернополе: пьяный водитель сбил двух пешеходов (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/8_main.1483115081.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/8_tn.1483115081.jpg Запад Женщина скончалась по дороге в больницу, второй пешеход госпитализирован с травмами

Смертельное ДТП в Тернополе: пьяный водитель сбил двух пешеходов (видео)

Сегодня, 18:31

Женщина скончалась по дороге в больницу, второй пешеход госпитализирован с травмами

После аварии. Фото: tp.npu.gov.ua
После аварии. Фото: tp.npu.gov.ua

В Тернополе пьяный водитель за рулем иномарки совершил наезд на двух двух пешеходов. Для 60-летней женщины  авария оказалась смертельной.

"Трагедия произошла 29 декабря около 21.30. Водитель RENAULT Trafic возле остановки общественного транспорта сбил мужчину и женщину – жителей Тернополя, 1956 года рождения", – сообщает тернопольская полиция.

В результате аварии пострадавшая скончалась по дороге в больницу, а мужчину госпитализировали с различными травмами.

По словам водителя, пешеходы "перебегали" через дорогу вне пешеходного перехода, и он не успел вовремя затормозить.

Также выяснилось, что на момент аварии водитель был пьян. В его крови обнаружили 2,35 промилле алкоголя.

По всей вероятности, он планировал сбежать, поскольку автомобиль задержали в 250 метрах  от  места аварии. По факту ДТП открыто досудебное расследование.

Напомним, недавно на трассе Киев – Чоп, возле райцентра Буськ, полицейские остановили автомобиль Deawoo Sens, которым управлял пьяный священник.
авария, ДТП, видео, женщина, Тернополь, пьяный водитель

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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