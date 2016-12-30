Смертельное ДТП в Тернополе: пьяный водитель сбил двух пешеходов (видео)

Женщина скончалась по дороге в больницу, второй пешеход госпитализирован с травмами

В Тернополе пьяный водитель за рулем иномарки совершил наезд на двух двух пешеходов. Для 60-летней женщины авария оказалась смертельной.

"Трагедия произошла 29 декабря около 21.30. Водитель RENAULT Trafic возле остановки общественного транспорта сбил мужчину и женщину – жителей Тернополя, 1956 года рождения", – сообщает тернопольская полиция.

В результате аварии пострадавшая скончалась по дороге в больницу, а мужчину госпитализировали с различными травмами.

По словам водителя, пешеходы "перебегали" через дорогу вне пешеходного перехода, и он не успел вовремя затормозить.

Также выяснилось, что на момент аварии водитель был пьян. В его крови обнаружили 2,35 промилле алкоголя.

По всей вероятности, он планировал сбежать, поскольку автомобиль задержали в 250 метрах от места аварии. По факту ДТП открыто досудебное расследование.

Напомним, недавно на трассе Киев – Чоп, возле райцентра Буськ, полицейские остановили автомобиль Deawoo Sens, которым управлял пьяный священник.