Смертельное ДТП возле Львова с участием авто владельца "Карпат": все подробности

С погибшей прощались всем селом, а Петр Дыминский в день похорон посетил футбольный матч

Во Львовской области разгорается скандал вокруг ДТП, в котором погибла 31-летняя Наталья Трила. Известно, что 18 августа около 15.00, на трассе Львов - Краковец, в районе села Ямельня столкнулись Mercedes и Opel Astra. Женщина, управлявшая Opel, скончалась на месте, а водитель, который, якобы, находился за рулем второй машины, задержан и находится под стражей. Главный вопрос, не дающий покоя общественности, кто на самом деле находился за рулем черного Mercedes, который принадлежит президенту ФК "Карпаты" Петру Дыминскому.

Полицейские: несмотря на резонанс в соцсетях, ни один из вероятных свидетелей не поделился показаниями

По информации полицейских, столкновение с Opel Astra совершил водитель Mercedes-Benz S-65 AMG. 43-летнего мужчину, заявившего, что в момент аварии за рулем Mercedes находился именно он, задержали. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей, без права внесения залога. По факту ДТП открыто уголовное производство, виновному грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

"Мы рассматриваем версию, что в момент столкновения автомобилей за рулем Mercedes находился другой человек. Информация об этом появилась в соцсетях и вызвала широкий общественный резонанс", – сообщает львовская полиция.

От машины Натальи ничего не осталось Фото: Нацполиция

Несмотря на это, ни один человек, который, якобы, был очевидцем аварии, не согласился рассказать о подлинных обстоятельствах происшествия и не предоставил следователяям никаких данных.

"Для установления личности водителя, который в момент столкновения находился за рулем Mercedes, просим отозваться очевидцев ДТП, а также водителей, автомобилей, оборудованных видеорегистраторами", – добавляют в полиции.

Что говорят друзья и родственники

В то же время родственники погибшей Натальи Трилы, сообщают, что в тот день она ехала на своем авто из Львова с работы домой. В разрешенном месте свернула влево – в сторону села Ямельня. В тот момент черный Mercedes в сопровождении внедорожника Lexus на огромной скорости пошел на обгон и допустил столкновение. Все происходило на территории населенного пункта.

"Столкновение было очень сильным, от авто сестры не осталось ничего, Mercedes слетел в кювет и врезался в дерево. Но почему-то на водителе, который утверждает, что был за рулем, нет ни царапины или синяка", – пишет брат погибшей Stepan Matsevko.

Погибшая часто бывала в заграничных командировках. Фото: соцсети

По словам брата, реальный водитель пересел во внедорожник и уехал в неизвестном направлении, а охранник подошел к Mercedes и принялся утверждать, что сам вел машину.

20 августа Наталью похоронили в свадебном платье. Траурная процессия растянулась от дома до церкви почти на километр. Друзья вспоминают, что Наталья была очень умной, трудолюбивой и скромной. Работала в сфере компьютерных технологий, знала несколько иностранных языков, особенно хорошо ей давался английский, часто бывала в заграничных командировках. Автомобиль приобрела на собственные средства, водительский стаж погибшей составлял около пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Жертва ДТП с участием миллионера была классным айтишником и водителем со стажем

Экспертиза ДНК

Сегодня появилась информация о том, что следователь, "распутывающий" это ДТП, назначил экспертизу следов биологических материалов, которые остались на подушке безопасности Mercedes, раскрывшейся в момент столкновения.

"Экспертиза будет проведена в Киеве, в Научно-исследовательском экспертно-криминалистическим центре МВД, силами лучших экспертов. Рекомендую Петру Дыминскому, предоставить следствию возможность взять у себя пробу ДНК", – написал в Facebook внештатный советник главы МВД Антон Геращенко.

В ходе проверки ДНК человека, находившегося в момент столкновения за рулем Mercedes, будет сравнена с ДНК 43-летнего охранника, заявившего, что за рулём в момент столкновения было именно он. Если ДНК не совпадут, то станет ясно, что за рулем был кто-то другой.

Дыминский пошел на футбол

В то же время от бизнесмена и владельца "Карпат" до сих пор не поступало никаких комментариев по поводу ДТП.

В день похорон жертвы ДТП его заметили на футбольном матеч "Карпаты" – "Александрия", на стадионе "Украина" во Львове. Об этом сообщают участники группы FootballHub в Facebook. Также нам стало известно, что он не обращался к семье погибшей.

Напомним, как сообщалось ранее, мать погибшей Натальи уже пару дней на успокоительных и не может смириться с гибелью дочери.