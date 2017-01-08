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Снежная лавина завалила автодорогу в Закарпатье http://www.segodnya.ua/img/article/7864/16_main.1483901763.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/16_tn.1483901763.jpg Запад В результате инцидента движение на участке автодороги осуществляется в одностороннем режиме

Снежная лавина завалила автодорогу в Закарпатье

Сегодня, 20:56

В результате инцидента движение на участке автодороги осуществляется в одностороннем режиме

Дорогу уже расчистили. Фото: ГСЧС
Дорогу уже расчистили. Фото: ГСЧС

Сегодня, 8 января, в Деловое Раховского района на автодорогу местного значения сошла снежная лавина, сообщают УНН в пресс-службе УГосЧС в Закарпатской области.

В результате инцидента движение на участке автодороги осуществляется в одностороннем режиме. Жертв и травмированных нет.

Работниками Раховского райавтодора последствия схода лавины было ликвидировано, а движение восстановлено.

Как ранее сообщалось, 4 января, в результате ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области зафиксировано восхождения двух снежных лавин.
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