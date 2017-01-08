Снежная лавина завалила автодорогу в Закарпатье

В результате инцидента движение на участке автодороги осуществляется в одностороннем режиме

Сегодня, 8 января, в Деловое Раховского района на автодорогу местного значения сошла снежная лавина, сообщают УНН в пресс-службе УГосЧС в Закарпатской области.

В результате инцидента движение на участке автодороги осуществляется в одностороннем режиме. Жертв и травмированных нет.



Работниками Раховского райавтодора последствия схода лавины было ликвидировано, а движение восстановлено.



Как ранее сообщалось, 4 января, в результате ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области зафиксировано восхождения двух снежных лавин.