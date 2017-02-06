Спасатели начали взрывать лед на реках Закарпатья (видео)

В Закарпатье спасатели начали взрывать лед на реках, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Для ликвидации ледовых заторов привлечено 5 пиротехнических расчетов от Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей, а также 2 Специального центра быстрого реагирования (г. Дрогобыч) Львовской области.



Напомним, на Закарпатье в результате таяния снега, ледовых заторов в водоемах, сильных дождей и повышения уровня грунтовых вод уже подтоплены 127 домохозяйств, 4 жилых дома и 25 гектаров сельхозугодий.





