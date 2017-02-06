Спасатели начали взрывать лед на реках Закарпатья (видео)

Сегодня, 01:04

Для ликвидации ледовых заторов спасатели начали использовать взрывчатку, чтобы освободить реки от льда


В Закарпатье спасатели начали взрывать лед на реках, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Для ликвидации ледовых заторов привлечено 5 пиротехнических расчетов от Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей, а также 2 Специального центра быстрого реагирования (г. Дрогобыч) Львовской области.

Напомним, на Закарпатье в результате таяния снега, ледовых заторов в водоемах, сильных дождей и повышения уровня грунтовых вод уже подтоплены 127 домохозяйств, 4 жилых дома и 25 гектаров сельхозугодий.
видео, Закарпатье, лед, спасатели, подтопление, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "Спасатели начали взрывать лед на реках Закарпатья (видео)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

На Закарпатье лед и вода наделали много беды

3 Февраля, 16:27

В некоторых домах стены и кровли получили повреждения, а уровень воды в помещениях  достигает 30 см

Запад

В реках начался ледоход. Фото: moskal.in.ua, соцсети

Потоп на Закарпатье: разрушены два дома, а ледовые глыбы уничтожают взрывчаткой

3 Февраля, 14:56

Заторы из льда, образовавшиеся в горных реках, достигают нескольких километров

Запад

На Закарпатье в отеле поселились 60 котов

3 Февраля, 11:38

Всех животных осматривает ветеринар - делает необходимые прививки и стерилизует

Запад

На Закарпатье - большая вода. Фото: zk.dsns.gov.ua

На Закарпатье талая вода разлилась по дворам, жилым домам и дорогам

3 Февраля, 11:08

Ледовый затор образовался на реке Боржава, а в Свалявском районе потоп возник из-за мусора в сливных стоках и канавах

Запад

Парень убил старушку. Фото: zk.npu.gov.ua

На Закарпатье внук до смерти забил бабушку

2 Февраля, 19:16

Конфликт между родственниками возник из-за запертой двери в кухню, куда внук не смог  войти

Запад

На Закарпатье поймали пограничника, который прятал взятки в туалете

2 Февраля, 19:09

Военнослужащий собирал "черную кассу" за перемещение транспорта  с различными товарами без лишних проверок

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования