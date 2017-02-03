Спасатели нашли 15 заблудившихся на Драгобрате туристов из Беларуси

Сегодня, 02:01

Заблудившихся нашли в районе горы Жандарм и доставили на турбазу

Состояние здоровья туристов удовлетворительное. Фото: Этнотур
Состояние здоровья туристов удовлетворительное. Фото: Этнотур

В четверг 16.45 в Службу спасения за помощью обратились туристы из Беларуси, которые во время отдыха в долине Драгобрат, Раховского района Закарпатской области потеряли ориентир в условиях плохой видимости и заблудились.

"В состав группы входит 15 человек. Для оказания помощи и проведения поисковых работ направили спасателей горного поисково-спасательного отделения пгт Ясиня в составе 7 человек и одной единицы техники", – говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины в Закарпатской области.

В 19.10 заблудившихся нашли в районе горы Жандарм долины Драгобрат и доставили на турбазу, где они остановились на отдых.

"Состояние их здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи граждане не нуждались", – отметили в ГСЧС Украины.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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