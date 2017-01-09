Страшное ДТП в Хмельницкой области: погибла молодая пара

Девушку мощным ударом выбросило из авто, а молодой человек сгорел вместе с машиной

В Билогорском районе, возле села Погорельцы произошло жуткое ДТП. Автомобиль Range Rover слетел в кювет, столкнулся с деревом и загорелся. В результате погибли 20-летняя девушка и парень 26 лет.

"По предварительной информации, молодые люди в два часа ночи выехали от родственников, где праздновали Рождество. В результате аварии, которая произошла около трех ночи, девушку мощным ударом выбросило из авто, а мужчина сгорел вместе с машиной", – сообщает пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области.

Машина выгорела настолько сильно, что ее марку удалось установить только после экспертизы в криминалистической лаборатории. По информации специалистов, это был внедорожник Range Rover.

Напомним, недавно в Хмельницкой области сотни авто попали в снежную ловушку.