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Страшное ДТП в Хмельницкой области: погибла молодая пара http://www.segodnya.ua/img/article/7865/81_main.1483971057.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/81_tn.1483971057.jpg Запад Девушку  мощным  ударом  выбросило из авто, а молодой человек сгорел вместе с машиной

Страшное ДТП в Хмельницкой области: погибла молодая пара

Сегодня, 19:25

Девушку  мощным  ударом  выбросило из авто, а молодой человек сгорел вместе с машиной

На месте аварии. Фото: hm.npu.gov.ua
На месте аварии. Фото: hm.npu.gov.ua

В Билогорском районе, возле села Погорельцы произошло жуткое ДТП. Автомобиль Range Rover слетел в кювет, столкнулся с деревом и загорелся. В результате  погибли 20-летняя девушка и  парень 26 лет.

"По предварительной информации, молодые люди  в два часа ночи  выехали от родственников, где праздновали Рождество. В результате аварии, которая произошла около трех ночи, девушку мощным ударом выбросило из авто, а мужчина сгорел вместе с машиной", – сообщает пресс-служба   Нацполиции в  Хмельницкой области. 2_41

Машина выгорела настолько сильно, что ее марку удалось установить только после экспертизы  в криминалистической лаборатории. По информации специалистов, это был внедорожник Range Rover.

Напомним, недавно в Хмельницкой области сотни авто попали в снежную ловушку.
ДТП, авто, Рождество, Хмельницкий

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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