Стрельба в Ровно: ранен молодой парень

Пострадавшего с ранением предплечья, ноги и области живота доставили в больницу

В Ровно произошла стрельба, во время которой из пневматического пистолета ранили 22-летнего парня.

"Со станции скорой медицинской помощи 18 апреля около восьми вечера поступило сообщение, что на улице Малоровенская ранили молодого человека", – сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Как оказалось, трое неизвестных после словесной перепалки нанесли 22-летнему жителю телесные повреждения, применяя устройство для отстрела резиновыми пулями.

Пострадавшего с ранением предплечья, ноги и в области живота госпитализировали в больницу.

В полиции устанавливают все обстоятельства инцидента и личности хулиганов, причастных к преступлению.

Напомним, недавно в отеле возле Львова произошла стрельба.