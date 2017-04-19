Стрельба в Ровно: ранен молодой парень

Сегодня, 16:37

Пострадавшего с ранением предплечья, ноги и области живота доставили в больницу

Парня ранили из пневматического пистолета.Фото: youtube.com
Парня ранили из пневматического пистолета.Фото: youtube.com

В Ровно произошла стрельба, во время которой из пневматического пистолета ранили 22-летнего парня.

"Со станции скорой медицинской помощи 18 апреля около восьми вечера поступило сообщение, что на улице Малоровенская ранили молодого человека", – сообщает пресс-служба  полиции Ровенской области.

Как оказалось, трое неизвестных после словесной перепалки нанесли 22-летнему жителю телесные повреждения, применяя устройство для отстрела резиновыми пулями.

Пострадавшего с ранением предплечья, ноги и в области живота госпитализировали в  больницу.

В полиции устанавливают все обстоятельства инцидента и личности хулиганов, причастных к  преступлению.

Напомним, недавно в отеле возле Львова произошла стрельба.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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