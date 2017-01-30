Суд признал противоправной бездеятельность мэра Львова в вопросе закрытия грибовичской свалки

Апелляционный суд признал противоправной бездеятельность мэра Львова и горисполкома в вопросе закрытия свалки в Грибовичах

Львовский апелляционный административный суд признал противоправной бездеятельность мера Львова и горисполкома, не обеспечивших закрытие свалки в Грибовичах и ее рекультивацию, а также в вопросе выбора нового участка под полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Как указано в сообщении, таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на решение Львовского окружного административного суда.

Истец требовал обязать исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить эксплуатацию Грибовичской свалки и прекратить туда вывоз отходов из Львова. Также прокуратура требовала признать противоправной бездеятельность властей Львова в вопросе закрытия полигона, проведения его рекультивации и выбора земельного участка под новый полигон.

Первое требование прокуратуры суд первой инстанции удовлетворил, а второе отклонил. После этого прокуратура подала жалобу в апелляционный суд.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, рекультивация данного полигона ТБО и строительство мусороперерабатывающего завода предварительно оценивается в 35 млн евро.

Ранее сообщалось, что премьер Владимир Гройсман встретился с руководителем Львовской обладминистрации Олегом Синюткой. Во время переговоров он напомнил, что своевременная утилизация и переработка бытовых отходов – задача львовской городской власти и ее руководителя Андрея Садового.