Суд признал противоправной бездеятельность мэра Львова в вопросе закрытия грибовичской свалки

Сегодня, 19:04

Апелляционный суд признал противоправной бездеятельность мэра Львова и горисполкома в вопросе закрытия свалки в Грибовичах

Суд принял решение по свалке в Грибовичах. Фото: архив
Суд принял решение по свалке в Грибовичах. Фото: архив

Львовский апелляционный административный суд признал противоправной бездеятельность мера Львова и горисполкома, не обеспечивших закрытие свалки в Грибовичах и ее рекультивацию, а также в вопросе выбора нового участка под полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Как указано в сообщении, таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на решение Львовского окружного административного суда.

Истец требовал обязать исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить эксплуатацию Грибовичской свалки и прекратить туда вывоз отходов из Львова. Также прокуратура требовала признать противоправной бездеятельность властей Львова в вопросе закрытия полигона, проведения его рекультивации и выбора земельного участка под новый полигон.

Первое требование прокуратуры суд первой инстанции удовлетворил, а второе отклонил. После этого прокуратура подала жалобу в апелляционный суд.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, рекультивация данного полигона ТБО и строительство мусороперерабатывающего завода предварительно оценивается в 35 млн евро.

Ранее сообщалось, что премьер Владимир Гройсман встретился с руководителем Львовской обладминистрации Олегом Синюткой. Во время переговоров он напомнил, что своевременная утилизация и переработка бытовых отходов – задача львовской городской власти и ее руководителя Андрея Садового.
строительство, суд, премьер, Львов, мусор, прокуратура, комитет, закрытие, полигон, переработка, гройсман, Апелляционный суд, требование, вывоз, Грибовичи

Вы сейчас просматриваете новость "Суд признал противоправной бездеятельность мэра Львова в вопросе закрытия грибовичской свалки". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

У парня ушиб головного мозга. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Во Львове студент пытался залезть в общежитие по простыням и сорвался вниз

Сегодня, 18:39

Парень упал с высоты четвертого этажа, его доставили в больницу с ушибом головного мозга

Донбасс

Убийце дали 15 лет. Фото: chto-proishodit.ru

Житель Донбасса забил трех человек до смерти молотком

Сегодня, 17:41

Убийцу приговорили к большому тюремному сроку

Происшествия и криминал

Фото: патрульная полиция

В Запорожье саперы подорвали мусорный бак с гранатой

Сегодня, 17:09

Мужчина вышел выбросить мусор, увидел в баке предмет, похожий на гранату, и вызвал полицию 

Донбасс

Игорь Плотницкий. Фото: AFP

Прокуратура подготовила Плотницкому обвинение в гибели 49 военных и катастрофе ИЛ-76

Сегодня, 14:49

Действия главаря луганских боевиков квалифицированы как теракт

Происшествия

Правоохранители направят в суд ходатайство об аресте оборудования заправок

В Киеве демонтировали три опасные газовые заправки

Сегодня, 13:45

Пункты заправки установили без документов и в опасной близости к жилым домам

Происшествия

Халатность чиновника повлекла крупную растрату

В Киеве чиновника Печерской РГА отдали под суд за крупную растрату

Сегодня, 13:18

Начальник управления ЖКХ перечислил деньги за работы, которые не были выполнены

Происшествия и криминал

Ликвидированное в 2014 году подразделение милиции особого назначения "Беркут". Фото: dt.ua

Экс-сотрудников "Беркута" осудили за похищение людей

Сегодня, 11:01

В прокуратуре рассказали, как организованная преступная группа сотрудников различных спецподразделений милиции, злоупотребляя властью, похищала и грабила людей

Истории

Первая сигарета на родной земле. После амнистии Андрей вновь начал курить, хотя в тюрьме эту вредную привычку бросил...

Отсидевший больше пяти лет в Таиланде украинец: "Вышел из тюрьмы благодаря дракам"

Сегодня, 08:30

Андрей Жалковский, который отбывал наказание в тюрьме "Клонг Прем", рассказал о последствиях прихода к власти таиландской хунты и первых днях на родине

Экономика

Мусор предлагают воспринимать как ценный ресурс. Все фото: Pixabay

Кто заплатит за мусор: в Украине придумали стратегию обращения с отходами

Сегодня, 07:55

По плану Кабмина, новая система затронет всех загрязнителей - от производителей товаров до конечных потребителей

Запад

Проблема львовского мусора вышла на государственный уровень

Сегодня, 02:41

После подключения правительства "мусорному" вопросу быстро нашлось решение

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования