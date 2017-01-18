Таксист сбил двух девушек на пешеходном переходе во Львове (видео)

На видео видно, как автомобили остановились перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей, однако таксист начал обгонять другие машины

Во Львове на улице Клепаровской произошло ДТП с участием таксиста.

На пешеходном переходе водитель автомобиля Daewoo сбил двух девушек, вероятно, студенток Университета безопасности жизнедеятельности. Соответствующее видео наезда на пешеходов появилось в сообществе Варта-1, сообщает vgolos.com.ua.

В частности, на видео видно, как другие машины, участники движения, притормозили и остановились перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. Зато водитель такси двигался довольно быстро, обгоняя другие машины, и сбил на переходе двух девушек.

Отмечается, что одной из пострадавших вызвали карету скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее во Львовской области легковушка врезалась в автобус с пассажирами.