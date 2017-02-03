Умер мэр Луцка Николай Романюк

Сегодня не стало 58-летнего Николая Романюка, который занимал пост городского главы Луцка. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

"Луцкий городской совет и исполнительный комитет с грустью сообщают, что сегодня, 3 февраля, на 58-м году жизни скончался городской председатель Николай Романюк", – говорится в сообщении.

Накануне в СМИ появилась информация, что мэр впал в кому. Однако родные Романюка опровергли эту информацию, сообщив только, что он был госпитализирован в конце января.

В луцкой мэрии сегодня утром Сегодня.ua также добавили, что Николай Романюк взял больничный, но большей информацией они не располагают.

Справка: Николай Романюк родился 24 августа 1958 года в селе Золочевка Млинивского района Ровенской области. После школы закончил "Львовский лесотехнический институт", по специальности "инженер-технолог". Получив диплом, вернулся на Луцкий мебельный комбинат, на должность "мастера".

С 1983 по 1993 был занят на комсомольской и партийной работе. С февраля 1993 по ноябрь 2007 возглавлял Волынское главное региональное управление "Приватбанка". В 1995г. получил экономическое образование в "Луцком индустриальном институте".

В декабре 2007 года Николая Ярославовича назначили председателем Волынской ОГА, где он проработал до марта 2010 года.

На выборах мэра, в октябре этого ж года был избран мэром Луцка. Переизбран на тот же пост на выборах в ноябре 2015 года от БПП "Солидарность".