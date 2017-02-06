Урожай десять раз в год: под Львовом работает уникальная теплица (видео)

Переселенка из Алчевска Наталья Марийчук выращивает зелень по уникальным методом, получая по десять урожаев в течение года. Вместо почвы она использует торф, вместо воды – специальный питательный раствор, а вместо солнца – светодиодные лампы.

В теплицах в Марчук круглый год растут свежий базилик, кинза и различные виды салатов. Женщина 2 года назад приехала на Львовщине из Алчевска.



"Теплица – это уже неинтересно, и я нашла такой метод, как выращивание зелени на гидропонике", – рассказала Марчук, добавив, что ей предложили выращивать вместо 3 тыс. кг до 30 тыс. кг зелени в год.

Теплица переросла в инновационное предприятие с европейскими семенами и технологиями, а также автоматизированным процессом. Так, например, температура всегда поддерживается на уровне 21 градуса – потому зелень и вырастает за месяц.

"Одинаковый климат, одинаковое свет, одинаковые питательные вещества на которых растет зелень, то есть сокращается за счет этого срок выращивания и качество – стандартизация, растения одинакового размера и веса", – рассказал инженер предприятия Виталий Марийчук.

На реализацию идеи потратили полгода и почти два миллиона гривен, и, как сообщается, проект уже окупился.

Сейчас зелень из теплиц поставляют в почти 30 львовских ресторанов. В планах у создателей теплицы расширить производство и сделать сеть всеукраинской.