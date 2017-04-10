В центре Львова едва не умерла молодая семья с двухлетней девочкой

Вчера, 11:55

Люди отравились угарным газом и сейчас находятся в реанимации

Фото: telegraf.com.ua
Фото: telegraf.com.ua

В центре Львова молодая семья с двухлетней девочкой едва не задохнулись угарным газом. Пострадавших госпитализировали в реанимационные отделение местной больницы, сообщает пресс-служба полиции области.

"В Галицкий отдел полиции 9 апреля поступило сообщение о том, что в одну из больниц города доставили 31-летнего местного жителя и его 27-летнюю жену. Диагноз: "отравление угарным газом". В то же время с таким же диагнозом в детскую больницу доставлена их двухлетняя дочь", – рассказали в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас причины утечки угарного газа устанавливаются.  

Напомним, в Одессе из-за пожара погибла женщина. Квартира в пятиэтажном доме в Суворовском районе загорелась вчера утром.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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