В центре Львова микроавтобус насмерть переехал парковщика

Во Львове на улице Театральной сегодня микроавтобус переехал мужчину, от полученных травм он погиб. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-секретаря ГУ Нацполиции во Львовской области Светлану Добровольскую.

"В 16:15 поступило сообщение в полицию. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины инцидента и личность погибшего. По предварительной информации, водитель микроавтобуса сдавал назад и совершил наезд на мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте. Речь идет об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, – ред.)", – сообщила Добровольская.

В соцсетях, отмечает издание, сообщают, что сбили насмерть парковщика. Судя по опубликованному фото, на нем имеется соответствующая форма.