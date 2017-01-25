В центре Львова микроавтобус насмерть переехал парковщика

Сегодня, 02:01

На месте работала следственно-оперативная группа полиции

В центре Львова микроавтобус насмерть переехал парковщика фото из соцсетей
В центре Львова микроавтобус насмерть переехал парковщика фото из соцсетей

Во Львове на улице Театральной сегодня микроавтобус переехал мужчину, от полученных травм он погиб. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-секретаря ГУ Нацполиции во Львовской области Светлану Добровольскую.

"В 16:15 поступило сообщение в полицию. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины инцидента и личность погибшего. По предварительной информации, водитель микроавтобуса сдавал назад и совершил наезд на мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте. Речь идет об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, – ред.)", – сообщила Добровольская.

В соцсетях, отмечает издание, сообщают, что сбили насмерть парковщика. Судя по опубликованному фото, на нем имеется соответствующая форма.
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