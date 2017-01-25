В центре Львова микроавтобус насмерть переехал парковщика
На месте работала следственно-оперативная группа полиции
Во Львове на улице Театральной сегодня микроавтобус переехал мужчину, от полученных травм он погиб. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-секретаря ГУ Нацполиции во Львовской области Светлану Добровольскую.
"В 16:15 поступило сообщение в полицию. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины инцидента и личность погибшего. По предварительной информации, водитель микроавтобуса сдавал назад и совершил наезд на мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте. Речь идет об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, – ред.)", – сообщила Добровольская.
В соцсетях, отмечает издание, сообщают, что сбили насмерть парковщика. Судя по опубликованному фото, на нем имеется соответствующая форма.
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