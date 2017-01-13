В Черновцах 55-летнего мужчину нашли мертвым в постели

Перед смертью житель Буковины курил сигарету и задремал

В областном центре Буковины нашли мертвым 55-летнего мужчину. Его тело без признаков жизни обнаружила женщина, которая пришла навестить родственника.

"12 января в на ул. Левадной загорелось бытовое помещение хозяйственной постройки на территории частного домохозяйства. Причиной пожара является неосторожное обращение с огнем 55-летнего местного жителя во время курения", – сообщают в ГСЧС.

По предварительной версии, мужчина закурил и уснул. Из-за уроненного окурка начала тлеть постель. Поскольку площадь возгорания была незначительной, пожар ликвидировался сам по себе.

Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Напомним, недавно в одном из сел Львовской области из-за утечки газа в частном доме произошел мощный взрыв.