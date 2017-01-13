Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
В Черновцах 55-летнего мужчину нашли мертвым в постели http://www.segodnya.ua/img/article/7881/15_main.1484326074.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/15_tn.1484326074.jpg Запад Перед смертью житель Буковины курил сигарету и  задремал

В Черновцах 55-летнего мужчину нашли мертвым в постели

Сегодня, 18:58

Перед смертью житель Буковины курил сигарету и  задремал

От сигареты загорелась постель. Фото: ekd.me
От сигареты загорелась постель. Фото: ekd.me

В областном центре Буковины нашли мертвым 55-летнего мужчину. Его тело без признаков жизни обнаружила женщина, которая пришла навестить родственника.

"12 января в на ул. Левадной загорелось бытовое помещение хозяйственной постройки на территории частного домохозяйства. Причиной пожара является неосторожное обращение с огнем 55-летнего местного жителя во время курения", – сообщают в ГСЧС.

По предварительной версии, мужчина закурил и уснул. Из-за уроненного окурка начала тлеть постель. Поскольку площадь возгорания была незначительной, пожар ликвидировался сам по себе.

Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Напомним, недавно в одном из сел Львовской области из-за утечки газа в частном доме произошел мощный взрыв.
пожар, сигареты, тело, курение, Буковина Черновцы

Вы сейчас просматриваете новость "В Черновцах 55-летнего мужчину нашли мертвым в постели". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве пенсионер заснул на горящем диване

Сегодня, 18:13

Пожарные спали мужчину с 10% ожогов и сильным отравлением продуктами горения  

Одесса

В Одессе ночью спасали семью из горящей квартиры

Сегодня, 17:12

Обошлось без пострадавших, причины возгорания пока неизвестны

Запад

На Буковине в ДТП погибли четыре человека, еще четверо - получили травмы

Сегодня, 12:38

Еще четыре пассажира микроавтобуса "Мерседес-Спринтер" попали в больницу с различными травмами

Запад

В Черновицкой области на крупной взятке поймали пограничника

Вчера, 13:07

Начальник требовал тысячу евро за содействие в контрабанде сигарет через границу

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.