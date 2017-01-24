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В Черновцах женщина родила дочку и задушила туалетной бумагой http://www.segodnya.ua/img/article/7912/53_main.1485259461.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/53_tn.1485259461.jpg Запад Ребенок появился на свет совершенно здоровым, но умер в результате механической асфиксии

В Черновцах женщина родила дочку и задушила туалетной бумагой

Сегодня, 14:04

Ребенок появился на свет совершенно здоровым, но умер в результате механической асфиксии

Малышка погибла, только родившись. Фото: vseodetyah.com
Малышка погибла, только родившись. Фото: vseodetyah.com

В Черновцах 21-летняя женщина родила дома ребенка, перерезала пуповину и "накормила" туалетной бумагой.

"В полицию обратилась заведующая гинекологическим отделением "Клинического родильного дома №2". Врач сообщила, что в больницу поступила пациентка в послеродовом состоянии, но ребенка никто не видел", – сообщают в пресс-службе Нацполиции Черновицкой области.

Как оказалось, перед поступлением в больницу женщина действительно родила дома, но сразу решила лишить жизни новорожденную. Для этого она скручивала из туалетной бумаги небольшие "кляпы", и засовывал их в рот малышке, пока та не перестала дышать. Затем завернула младенца в полиэтиленовый пакет и спрятала в кладовке у входа в собственную квартиру.

"При осмотре места происшествия следователи действительно обнаружили тело младенца. Согласно результатам экспертизы, ребенок родился здоровым, но погиб вследствие удушения", – добавляет в полиции.

Объяснить свое поведение женщина не может. Известно, что она снимала квартиру в Черновцах вместе со своим сожителем.

В данный момент роженица находится на лечении в роддоме, после выписки правоохранители  будут решать вопрос о мере пресечения. Открыто уголовное производство. Женщине грозит тюремный срок за "умышленное убийство матерью своего ребенка".

Напомним, в одном из сел Хмельницкой области  22-летняя женщина рожала дома одна. После родов она замотала девочку в тряпку и оставила умирать от холода на сеновале.
убийство, ребенок, женщина, черновцы

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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