В Черновцах женщина родила дочку и задушила туалетной бумагой

Ребенок появился на свет совершенно здоровым, но умер в результате механической асфиксии

В Черновцах 21-летняя женщина родила дома ребенка, перерезала пуповину и "накормила" туалетной бумагой.

"В полицию обратилась заведующая гинекологическим отделением "Клинического родильного дома №2". Врач сообщила, что в больницу поступила пациентка в послеродовом состоянии, но ребенка никто не видел", – сообщают в пресс-службе Нацполиции Черновицкой области.

Как оказалось, перед поступлением в больницу женщина действительно родила дома, но сразу решила лишить жизни новорожденную. Для этого она скручивала из туалетной бумаги небольшие "кляпы", и засовывал их в рот малышке, пока та не перестала дышать. Затем завернула младенца в полиэтиленовый пакет и спрятала в кладовке у входа в собственную квартиру.

"При осмотре места происшествия следователи действительно обнаружили тело младенца. Согласно результатам экспертизы, ребенок родился здоровым, но погиб вследствие удушения", – добавляет в полиции.

Объяснить свое поведение женщина не может. Известно, что она снимала квартиру в Черновцах вместе со своим сожителем.

В данный момент роженица находится на лечении в роддоме, после выписки правоохранители будут решать вопрос о мере пресечения. Открыто уголовное производство. Женщине грозит тюремный срок за "умышленное убийство матерью своего ребенка".

Напомним, в одном из сел Хмельницкой области 22-летняя женщина рожала дома одна. После родов она замотала девочку в тряпку и оставила умирать от холода на сеновале.