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В Черновицкой области на крупной взятке поймали пограничника http://www.segodnya.ua/img/article/7875/90_main.1484219333.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/90_tn.1484219333.jpg Запад Начальник требовал тысячу евро за содействие в контрабанде сигарет через границу

В Черновицкой области на крупной взятке поймали пограничника

Сегодня, 13:07

Начальник требовал тысячу евро за содействие в контрабанде сигарет через границу

В Черновицкой области на крупной взятке поймали пограничника

На Буковине во время получения взятки задержали начальника одного из отделений пограничной службы Черновицкого пограничного отряда. Вымогатель требовал тысячу евро за помощь в переправлении сигарет через госграницу, в обход пунктов пропуска.

"Взяточника поймали на автозаправочной станции в одном из райцентров Черновицкой области. Открыто уголовное производство, следователи выясняют другие возможные факты вымогательства", – сообщает пресс-служба СБУ.

4_01Во время обысков в служебном кабинете пограничника оперативники также изъяли около 40 неучтенных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.

Напомним, недавно на взятке поймали заместителя руководителя одного из департаментов Черновицкого городского совета. Чиновник требовал от частного предпринимателя 5 000 гривен.
взятка, сбу, евро, Буковина Черновцы

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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