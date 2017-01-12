В Черновицкой области на крупной взятке поймали пограничника

Начальник требовал тысячу евро за содействие в контрабанде сигарет через границу

На Буковине во время получения взятки задержали начальника одного из отделений пограничной службы Черновицкого пограничного отряда. Вымогатель требовал тысячу евро за помощь в переправлении сигарет через госграницу, в обход пунктов пропуска.

"Взяточника поймали на автозаправочной станции в одном из райцентров Черновицкой области. Открыто уголовное производство, следователи выясняют другие возможные факты вымогательства", – сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обысков в служебном кабинете пограничника оперативники также изъяли около 40 неучтенных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.

Напомним, недавно на взятке поймали заместителя руководителя одного из департаментов Черновицкого городского совета. Чиновник требовал от частного предпринимателя 5 000 гривен.