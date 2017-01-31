В Черновицкой области намешали тонну поддельной водки

В Черновицкой области разоблачили банду "химиков", которые занимались изготовлением фальсифицированного алкоголя под видом напитков известных торговых марок.

"Пятеро буковинцев организовали цеха в двух частных гаражах на территории Вижницкого и Глибоцкого районов. Для этого преступники использовали специальное промышленное оборудование, этикетки с логотипами торговых марок и поддельные марки акцизного сбора", – сообщают в СБУ.

Во время обысков работники СБУ изъяли почти тонну фальсификата в бочках, 500 бутылок "готовой продукции" и более семи тысяч пустых бутылок.

Напомним, недавно в Черновицкой области разоблачили преступную семm., которая занималась выращиванием и сбытом марихуаны. Сбывать товар злоумышленники планировали на территории Черновицкой области и оккупированного Крыма.