В Черновицкой области намешали тонну поддельной водки

Сегодня, 18:23

Фальсифицированный  алкоголь изготавливали под  видом напитков известных торговых марок

Фальшивый алкоголь. Фото: пресс-служба СБУ
Фальшивый алкоголь. Фото: пресс-служба СБУ

В Черновицкой области разоблачили банду "химиков", которые занимались  изготовлением фальсифицированного алкоголя под  видом напитков известных торговых марок.

"Пятеро буковинцев организовали цеха в двух частных гаражах на территории Вижницкого и Глибоцкого районов. Для этого преступники  использовали специальное промышленное оборудование, этикетки с логотипами торговых марок и поддельные марки акцизного сбора", – сообщают в СБУ.

Во время обысков работники СБУ  изъяли почти тонну фальсификата в бочках, 500 бутылок "готовой продукции" и более семи тысяч пустых бутылок.

Напомним, недавно в Черновицкой области разоблачили преступную семm., которая занималась выращиванием и сбытом марихуаны. Сбывать товар злоумышленники планировали на территории Черновицкой области и оккупированного Крыма.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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