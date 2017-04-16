В Черновицкой области парень зверски убил старушку ради золотого кольца

Сегодня, 03:15

Полгода подозреваемый скрывался от следствия, преступника задержали в июне 2016 года и отправили под суд 

Парня приговорили к 13 годам заключения. Фото: novostiphuketa.com
Парня приговорили к 13 годам заключения. Фото: novostiphuketa.com

В Черновицкой области осудили 21-летнего парня за разбой и убийство пожилой женщины.

Преступника приговорили к 13 годам заключения с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.  

Отмечается, что житель Глыбокского района, сговорившись с двумя лицами, убил свою односельчанку рады наживы.

"Доказано, что 24 декабря 2015 обвиняемый, преследуя умышленный умысел на завладение деньгами и имуществом 60-летней односельчанки, вместе с двумя сообщниками прибыл на территорию ее хозяйства. Они жестоко избили ее, сняли с ее руки золотое кольцо и скрылись с места преступления. Смерть потерпевшей наступила от проникающего колото-резаного ранения в области шеи", – рассказали в прокуратуре.

Полгода подозреваемый скрывался от следствия, преступника задержали в июне 2016 года.

В суде парень свою вину так и не признал.

Обвинительный акт в отношении двух других участников разбоя и убийства правоохранители также направили в суд.

Напомним, в апреле этого года во Львовской области 51-летний мужчина зверски убил сына. Отец нанес 24-летнему парню четыре удара по голове острой частью топора.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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