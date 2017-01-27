В Червонограде копы застрелили лисицу

Сегодня, 11:32

По словам  очевидцев, заметивших животное на улицах города, лиса шипела и бросалась на людей

Лиса из леса пришла к людям. Фото: pinterest.com
Лиса из леса пришла к людям. Фото: pinterest.com

В городе Червоноград Львовской области патрульные застрелили лисицу. В полицию о появлении дикого животного на улицах города сообщил случайный прохожий.

"Патрульные, прибыв по месту вызова,  увидели лису, которая вела себя очень агрессивно, угрожая жизни и здоровью людей. Оценив ситуацию, полицейские приняли решение об использовании табельного огнестрельного оружия", – сообщает львовская полиция.

Один из инспекторов дважды выстрелил в лису и обезвредил животное.

Напомним, недавно на Закарпатье пограничники задержали четверых браконьеров, которые, испугавшись, пожертвовали своим оружием и тушками убитых животных.
полиция, животное, червоноград, патрульные

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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