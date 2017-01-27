В Червонограде копы застрелили лисицу

По словам очевидцев, заметивших животное на улицах города, лиса шипела и бросалась на людей

В городе Червоноград Львовской области патрульные застрелили лисицу. В полицию о появлении дикого животного на улицах города сообщил случайный прохожий.

"Патрульные, прибыв по месту вызова, увидели лису, которая вела себя очень агрессивно, угрожая жизни и здоровью людей. Оценив ситуацию, полицейские приняли решение об использовании табельного огнестрельного оружия", – сообщает львовская полиция.

Один из инспекторов дважды выстрелил в лису и обезвредил животное.

Напомним, недавно на Закарпатье пограничники задержали четверых браконьеров, которые, испугавшись, пожертвовали своим оружием и тушками убитых животных.