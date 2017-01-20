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В ДТП на Волыни пострадали пять человек: двое – в реанимации http://www.segodnya.ua/img/article/7903/2_main.1484930624.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/2_tn.1484930624.jpg Запад На трассе столкнулись Opel Combo и Mercedes-Benz, причины аварии выясняют в полиции

В ДТП на Волыни пострадали пять человек: двое – в реанимации

Сегодня, 19:20

На трассе столкнулись Opel Combo и Mercedes-Benz, причины аварии выясняют в полиции

В ДТП столкнулись две иномарки. Фото: verge.zp.ua
В ДТП столкнулись две иномарки. Фото: verge.zp.ua

В Волынской области на трассе Киев-Ковель-Госграница столкнулись две легковушки -Opel Combo и Mercedes-Benz. В результате аварии пострадали пять человек.

"ДТП произошло сегодня, 20 января, около десяти утра, на повороте в село Годовичи Турийского района. За рулем автомобиля Opel Combo находился 30-летний житель Ковеля. Автомобилем Mercedes-Benz управлял 27-летний уроженец  райцентра Любомль", – сообщает волынская полиция.

В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля Opel Combo доставлены в реанимацию Ковельской ЦРБ. Водителя и пассажиров  Mercedes-Benz госпитализировали в отделение травматологии.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство.

Напомним, недавно на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.
ДТП, водитель, пассажир, Волынь Луцк

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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