В ДТП на Волыни пострадали пять человек: двое – в реанимации

На трассе столкнулись Opel Combo и Mercedes-Benz, причины аварии выясняют в полиции

В Волынской области на трассе Киев-Ковель-Госграница столкнулись две легковушки -Opel Combo и Mercedes-Benz. В результате аварии пострадали пять человек.

"ДТП произошло сегодня, 20 января, около десяти утра, на повороте в село Годовичи Турийского района. За рулем автомобиля Opel Combo находился 30-летний житель Ковеля. Автомобилем Mercedes-Benz управлял 27-летний уроженец райцентра Любомль", – сообщает волынская полиция.

В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля Opel Combo доставлены в реанимацию Ковельской ЦРБ. Водителя и пассажиров Mercedes-Benz госпитализировали в отделение травматологии.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство.

Напомним, недавно на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.