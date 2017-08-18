В ДТП с машиной владельца ФК "Карпаты" погибла женщина – СМИ

18 Августа 2017, 22:18

Погибшая женщина была за рулем машины, с которой столкнулся Mercedes Дыминского

Mercedes с госномером АС0277ВР, за рулем которого часто видят Петра Дыминского. Фото: zaxid.net
Mercedes с госномером АС0277ВР, за рулем которого часто видят Петра Дыминского. Фото: zaxid.net

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Львовской области.

В частности, правоохранители установили, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с автомобилем "Опель Астра". Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 15.00 на дороге Львов – Краковец возле села Ямельня, Яворивского района.

По данным полиции, водитель автомобиля "Мерседес", 43-летний львовянин, совершил столкновение с автомобилем "Опель Астра" под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В то же время издание Zaxid.net сообщает, что участником ДТП стал автомобиль известного львовского бизнесмена, владельца ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петра Дыминского (Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР). Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

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По словам свидетелей, сам Петр Дыминский тоже был внутри авто. Сразу после столкновения он быстро пересел в джип своей охраны и уехал. Зато на место аварии начали собираться родственники погибшей. По их словам, женщина была опытным водителем и не нарушала правила дорожного движения, – передает 24 Телеканал.

Охранник бизнесмена утверждает, что за рулем автомобиля "Мерседес" был он. 43-летний водитель Mercedes сразу прошел тест на драгере. Проверка показала отсутствие алкоголя в крови.

Журналисты также пытались поговорить с Петром Дыминским, впрочем связаться с бизнесменом не удалось.

Позже в полиции заявили, что за рулем Mercedes S 65 AMG был 43-летний львовянин. Как отмечает издание, очевидно, речь идет о охранника Дыминского, который заявил, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Петру Дыминскому 62 года.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Львова в скандальном ДТП погибла молодая женщина.
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