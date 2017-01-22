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Во Львове пылала многоэтажка (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/8_main.1485097189.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/8_tn.1485097189.jpg Запад На помощь жильцам первыми подоспели патрульные полицейские

Во Львове пылала многоэтажка (фото)

Сегодня, 16:55

На помощь жильцам первыми подоспели патрульные полицейские

Минувшей ночью во Львове вспыхнул пожар в многоэтажке по ул. Низинной. Об этом сообщает патрульная полиция города.

Первыми выводить жильцов начали приехавшие на вызов копы, опередившие спасателей ГСЧС. Они вывели на улицы всех с 1 по 7 этаж, включая жильцов квартиры где произошел пожар. Также правоохранители помогли эвакуировать семью с четырьмя малолетними детьми с 9 этажа.

"Когда патрульные вместе с родителями вынесли детей на улицу, то посадили их в служебный автомобиль греться, а после ликвидации пожара завезли их к родственникам", – отметили в полиции.

Напомним, в Одессе горел известный рынок "Привоз".
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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