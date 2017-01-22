Во Львове пылала многоэтажка (фото)

Минувшей ночью во Львове вспыхнул пожар в многоэтажке по ул. Низинной. Об этом сообщает патрульная полиция города.

Первыми выводить жильцов начали приехавшие на вызов копы, опередившие спасателей ГСЧС. Они вывели на улицы всех с 1 по 7 этаж, включая жильцов квартиры где произошел пожар. Также правоохранители помогли эвакуировать семью с четырьмя малолетними детьми с 9 этажа.

"Когда патрульные вместе с родителями вынесли детей на улицу, то посадили их в служебный автомобиль греться, а после ликвидации пожара завезли их к родственникам", – отметили в полиции.

Напомним, в Одессе горел известный рынок "Привоз".