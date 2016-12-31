В Хмельницком из реки достали тело мужчины

Тело обнаружили дети, которые играли на берегу водоема

Около 18:30 патрульные полиции города Хмельницкий получили сообщение о том, что в реке между микрорайоном Раково и село Книжкивцы обнаружен фрагмент тела человека.

Достали тело спасатели ГСЧС.

Возраст погибшего и личность устанавливают полицейские следственно-оперативной группы.

Погибший одет в кофту и кроссовки.

Как стало известно, тело мужчины обнаружили дети, которые играли на берегу водоема.