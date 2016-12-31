В Хмельницком из реки достали тело мужчины
Тело обнаружили дети, которые играли на берегу водоема
Около 18:30 патрульные полиции города Хмельницкий получили сообщение о том, что в реке между микрорайоном Раково и село Книжкивцы обнаружен фрагмент тела человека.
Достали тело спасатели ГСЧС.
Возраст погибшего и личность устанавливают полицейские следственно-оперативной группы.
Погибший одет в кофту и кроссовки.
Как стало известно, тело мужчины обнаружили дети, которые играли на берегу водоема.
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