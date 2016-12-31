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В Хмельницком из реки достали тело мужчины http://www.segodnya.ua/img/article/7850/8_main.1483212045.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/8_tn.1483212045.jpg Запад Тело обнаружили дети, которые играли на берегу водоема

В Хмельницком из реки достали тело мужчины

Сегодня, 21:19

Тело обнаружили дети, которые играли на берегу водоема

В речке в Хмельницке нашли тело. Фото: LuxFon.com
В речке в Хмельницке нашли тело. Фото: LuxFon.com

Около 18:30 патрульные полиции города Хмельницкий получили сообщение о том, что в реке между микрорайоном Раково и село Книжкивцы обнаружен фрагмент тела человека.

Достали тело спасатели ГСЧС.

Возраст погибшего и личность устанавливают полицейские следственно-оперативной группы.

Погибший одет в кофту и кроссовки.

Как стало известно, тело мужчины обнаружили дети, которые играли на берегу водоема.
тело, река, Хмельницкий

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Источник:

УНН

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