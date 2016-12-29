В Хмельницком к Новому году "намешали" 3 тысячи литров суррогатной водки
Общая стоимость изъятого в подпольном цеху алкоголя и оборудования составляет 570 тысяч гривен
В Хмельницкой области накрыли подпольный цех, где во время обысков изъяли более 3 тысяч литров фальсифицированного алкоголя и 700 литров спирта.
"Житель Хмельницкого с целью сбыта спиртного под видом водки, оборудовал складское помещение под цех, где с использованием спецоборудования, изготавливал фальсифицированную алкогольную продукцию", – сообщает прокуратура Хмельницкой области.
Общая стоимость изъятого алкоголя и оборудования составляет около 570 тысяч гривен.
В данное время правоохранители проводят расследование.
Напомним, в Тернопольской области работники полиции сами "варили" и продавали суррогатный алкоголь местным жителям. У них нашли около 600 литров нереализованных запасов, весь фальсификат изъяли их коллеги по службе
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