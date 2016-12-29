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В Хмельницком к Новому году "намешали" 3 тысячи литров суррогатной водки http://www.segodnya.ua/img/article/7844/53_main.1483028223.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/53_tn.1483028223.jpg Запад Общая стоимость изъятого в подпольном цеху алкоголя и оборудования составляет 570 тысяч гривен

В Хмельницком к Новому году "намешали" 3 тысячи литров суррогатной водки

Сегодня, 18:15

Общая стоимость изъятого в подпольном цеху алкоголя и оборудования составляет 570 тысяч гривен

Водку нашли в подпольном цеху. Фото: 112.ua
Водку нашли в подпольном цеху. Фото: 112.ua

В Хмельницкой области накрыли подпольный цех, где во время обысков  изъяли  более 3 тысяч литров фальсифицированного алкоголя и 700 литров спирта.

"Житель Хмельницкого с целью сбыта спиртного под видом водки, оборудовал складское помещение под цех, где с использованием спецоборудования, изготавливал фальсифицированную алкогольную продукцию", – сообщает прокуратура Хмельницкой области.

Общая стоимость изъятого алкоголя и оборудования составляет около 570 тысяч гривен.

В данное время правоохранители проводят расследование.

Напомним, в Тернопольской области работники полиции сами "варили" и продавали суррогатный алкоголь местным жителям. У них нашли около 600 литров нереализованных запасов, весь фальсификат изъяли их коллеги по службе
прокуратура, алкоголь, Хмельницкий, фальсификат, обыски, подпольный цех

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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