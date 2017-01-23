В Хмельницком ротвейлер напал на иностранца: мужчина едва не погиб (видео)

Собаку обезвредили патрульные, применив оружие, и тем самым спасли 39-летнему мужчине жизнь

В Хмельницком бойцовский пес напал на мужчину и едва не загрыз гражданина Турции до смерти. У пострадавшего диагностировали обширные рваные раны рук, ног и открытый перелом лучевой кости в результате перекуса.

"Сегодня, 23 января, около десяти утра на территории частного дома по улице Черновола ротвейлер напал на 39-летнего гражданина Турции", – сообщают в Нацполиции Хмельницкой области.

Как оказалось, пострадавший пришел к своему знакомому в гости. Он имел ключ, поэтому сам зашел во двор. Там на него набросился ротвейлер.

Собака повалила мужчину на землю и начала кусать. Свидетели происшествия пытались отогнать ротвейлера палками, но он не реагировал. Тогда на помощь вызвали полицейских.

Инспекторы патрульной полиции Людмила Рыбак и Александр Бондарчук через пару минут уже были на месте.

Александр перепрыгнул через забор и пытался утихомирить пса спецсредствами, но это не помогало. Тогда патрульный применил оружие и выстрелил в собаку.

Животное забрали работники коммунальных служб, а пострадавшего срочно госпитализировали в Хмельницкую городскую больницу. При поступлении в больницу у него было шоковое состояние и низкое давление.



Теперь иностранцу придется перенести несколько операций и не одну неделю провести на больничной койке.

Напомним, недавно на Закарпатье пес двое суток защищал свою сестру, травмированную на железнодорожных путях.