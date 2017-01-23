В Хмельницком ротвейлер напал на иностранца: мужчина едва не погиб (видео)
Собаку обезвредили патрульные, применив оружие, и тем самым спасли 39-летнему мужчине жизнь
В Хмельницком бойцовский пес напал на мужчину и едва не загрыз гражданина Турции до смерти. У пострадавшего диагностировали обширные рваные раны рук, ног и открытый перелом лучевой кости в результате перекуса.
"Сегодня, 23 января, около десяти утра на территории частного дома по улице Черновола ротвейлер напал на 39-летнего гражданина Турции", – сообщают в Нацполиции Хмельницкой области.
Как оказалось, пострадавший пришел к своему знакомому в гости. Он имел ключ, поэтому сам зашел во двор. Там на него набросился ротвейлер.
Собака повалила мужчину на землю и начала кусать. Свидетели происшествия пытались отогнать ротвейлера палками, но он не реагировал. Тогда на помощь вызвали полицейских.
Инспекторы патрульной полиции Людмила Рыбак и Александр Бондарчук через пару минут уже были на месте.
Александр перепрыгнул через забор и пытался утихомирить пса спецсредствами, но это не помогало. Тогда патрульный применил оружие и выстрелил в собаку.
Животное забрали работники коммунальных служб, а пострадавшего срочно госпитализировали в Хмельницкую городскую больницу. При поступлении в больницу у него было шоковое состояние и низкое давление.
Теперь иностранцу придется перенести несколько операций и не одну неделю провести на больничной койке.
Напомним, недавно на Закарпатье пес двое суток защищал свою сестру, травмированную на железнодорожных путях.
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