В Хмельницкой области подростки обокрали склад с едой для украинских бойцов

Подозреваемыми оказались трое парней в возрасте 14-16 лет, которые тщательно подготовились к преступлению

В поселке Ярмолинцы Хмельницкой области трое подростков ограбили волонтерский склад с продуктами для украинских бойцов.

"Глава волонтерской организации пришла на склад после Пасхи и заметила, что навесной замок с входной двери сорван. Воры вынесли из помещения гречку, рис, макароны и другие продукты питания на общую сумму около 2 000 гривен", – сообщает хмельницкая полиция.

Подозреваемых разыскали в течение суток. Ими оказались трое парней в возрасте 14-16 лет. Ребята заранее подготовились к преступлению: прихватили нужные инструменты, самый младший стоял на страже, а старшие, сломав замок, паковали продукты. Часть похищенного подростки продали, остальное принесли домой.

По данному факту открыто уголовное производство. Подросткам объявлено о подозрении: ответственность за совершение тяжких преступлений наступает с 14 лет. Виновным грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Хмельницкой области мужчина поджег дом, где спали дети.