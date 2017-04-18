В Хмельницкой области мужчина поджег дом бывшей жены

Сегодня, 13:24

В  момент возгорания 32-летняя женщина спала в доме вместе с двумя малолетними детьми

 

На месте происшествия. Фото: hm.npu.gov.ua
На месте происшествия. Фото: hm.npu.gov.ua

В одном из сел Хмельницкой области мужчина поджег дом, в котором ночевали его бывшая жена и двое детей в возрасте семи лет и 11 месяцев. Женщина сквозь сон услышала треск на чердаке, увидела дым и сразу вызвала пожарных. Из людей  никто не пострадал. Огонь повредил только крышу дома.

"К поджогу причастен бывший муж потерпевшей. Они уже некоторое время не жили вместе, но мужчина периодически звонил экс-супруге и даже угрожал ей", – сообщает хмельницкая полиция.

В конечном итоге ревнивец ночью поджег на чердаке дома сено. Теперь 33-летнему мужчине грозит лишение свободы от трех до 10 лет.

Напомним, недавно на Буковине возник пожар, во время которого погибла 77-летняя женщина. Пенсионерка жгла сухую траву и мусор возле своего приусадебного участка.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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