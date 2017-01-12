В Хмельницкой области мужчину из-за камуфляжа ударили в спину ножом

Пострадавшему пробили легкое, с проникающим ножевым ранением его сразу доставили в больницу

В одном из сел Новоушицкого района мужчина ударил односельчанина ножом в спину за то, что он был в камуфляжной куртке.

"Оба мужчины пришли в местный магазин и стояли в очереди. Подозреваемый был немного навеселе, и начал донимать 43-летнего знакомого, что тот одет в камуфляжную куртку, мол "ты не военный, на войне не был, и нечего такую одежду носить", – сообщает хмельницкая полиция.

Как оказалось, потерпевший работает лесничим и часто надевает камуфляж. Поэтому мужчина проигнорировал замечание и отправился домой.

Но подозреваемый на этом не успокоился. Он схватил с прилавка нож, догнал односельчанина и ударил его в спину.

После содеянного злоумышленник сразу пришел в себя и сообщил обо всем в полицию. Раненого лесника с проникающим ножевым ранением доставили в больницу. У мужчины было пробито легкое, и ему срочно провели операцию.

Напавшему на лесника грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

Напомним, на днях в Ровенской области сын до смерти избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после "драки".