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В Хмельницкой области мужчину из-за камуфляжа ударили в спину ножом http://www.segodnya.ua/img/article/7877/70_main.1484240414.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/70_tn.1484240414.jpg Запад Пострадавшему пробили легкое,  с проникающим ножевым ранением его сразу доставили в больницу

В Хмельницкой области мужчину из-за камуфляжа ударили в спину ножом

Сегодня, 19:49

Пострадавшему пробили легкое,  с проникающим ножевым ранением его сразу доставили в больницу

Мужчину ранили ножом. Фото: hm.npu.gov.ua
Мужчину ранили ножом. Фото: hm.npu.gov.ua

В одном из сел Новоушицкого района мужчина ударил односельчанина ножом в спину за то, что он был в камуфляжной куртке.

"Оба мужчины пришли в местный магазин и стояли в очереди. Подозреваемый был немного навеселе, и начал донимать 43-летнего знакомого, что тот одет в камуфляжную куртку, мол "ты не военный, на войне не был, и нечего такую одежду носить", – сообщает хмельницкая полиция.

Как оказалось, потерпевший работает лесничим и часто  надевает камуфляж. Поэтому мужчина  проигнорировал замечание и отправился домой.

Но подозреваемый на этом не успокоился. Он схватил с прилавка нож, догнал односельчанина и ударил его в спину.

После содеянного злоумышленник  сразу пришел в себя и сообщил обо всем в полицию. Раненого лесника с проникающим ножевым ранением доставили в больницу. У мужчины было пробито легкое, и ему срочно провели операцию..jpg_26

Напавшему на лесника  грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

Напомним, на днях в Ровенской области сын до смерти избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после "драки".
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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