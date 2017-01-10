В Хмельницкой области от взрыва в квартире погибла 8-летняя девочка

Хозяйка получила тяжелые травмы и ожоги, в состоянии шока госпитализировали и 11-летнюю соседку

В райцентре Дунаевцы Хмельницкой области, в одной из квартир 5-этажки по улице Шевченко произошел взрыв. В результате погибла 8-летняя дочь хозяйки квартиры. Сама 32-летняя женщина получила тяжелые травмы и ожоги. В шоковом состоянии госпитализировали и 11-летнюю девочку, которая живет двумя этажами выше.

"По факту взрыва в квартире в Дунаевцах открыто уголовное производство – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Следственным назначена пожарно-техническая экспертиза", – сообщает хмельницкая полиция.

По предварительным данным, в доме взорвался баллон со сжиженным газом. В подъезде и многих квартирах повреждены окна и двери.

Напомним, недавно во Львове в жилом доме произошел взрыв. В квартире было обнаружено тело молодого мужчины.