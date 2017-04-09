В Хмельницкой области разбился пассажирский автобус

Вчера, 13:22

В результате аварии пострадали 11 пассажиров и оба водителя

В результате ДТП пострадали 13 человек. Фото: informator.news
В результате ДТП пострадали 13 человек. Фото: informator.news

В Хмельницкой области произошло ДТП с участием внедорожника и пассажирского микроавтобуса красного цвета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.

Установлено, что 8 апреля на автодороге Р-49 сообщением "Васьковичи-Шепетовка", водитель автомобиля Nissan Patrol не справилась с управлением, в результате чего выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с маршрутным автобусом Mercedes-Benz сообщением "Шепетовка-Михайлючка".

"В результате ДТП пострадали водители транспортных средств и пассажиры автобуса", — говорится в сообщении.

Всего в результате ДТП пострадали 13 человек, некоторых после медосмотра отпустили домой. Водитель Nissan сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
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