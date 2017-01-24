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В Хмельницкой области в огне погиб ребенок http://www.segodnya.ua/img/article/7911/66_main.1485250273.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/66_tn.1485250273.jpg Запад Тело малыша пожарные обнаружили во время разбора конструкций сгоревшего жилого дома

В Хмельницкой области в огне погиб ребенок

Сегодня, 11:32

Тело малыша пожарные обнаружили во время разбора конструкций сгоревшего жилого дома

На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС

В одном из сел Хмельницкой области во время пожара погиб 3-летний мальчик. Ребенок остался один в горящем доме.

"23 января спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома в селе Старый Майдан Деражнянского района. На место происшествия немедленно прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части", – сообщают в пресс-службе  ГСЧС.

Во время разбора конструкций пылавшего дома пожарные обнаружили тело 3-летнего малыша.

Напомним, недавно в одном из сел Львовской области из-за утечки газа в частном доме произошел мощный взрыв.
малыш, Хмельницкий, пожарные, ГСЧС

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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