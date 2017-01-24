В Хмельницкой области в огне погиб ребенок
Тело малыша пожарные обнаружили во время разбора конструкций сгоревшего жилого дома
В одном из сел Хмельницкой области во время пожара погиб 3-летний мальчик. Ребенок остался один в горящем доме.
"23 января спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома в селе Старый Майдан Деражнянского района. На место происшествия немедленно прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части", – сообщают в пресс-службе ГСЧС.
Во время разбора конструкций пылавшего дома пожарные обнаружили тело 3-летнего малыша.
Напомним, недавно в одном из сел Львовской области из-за утечки газа в частном доме произошел мощный взрыв.
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