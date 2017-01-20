В Хмельницкой области водитель Mercedes влетел в "скорую" и сбежал
В ДТП пострадали водитель и фельдшер: с переломами, ушибами и травмами черепа они находятся в травматологии больницы
В городе Каменец-Подольский водитель внедорожника Mercedes столкнулся с автомобилем скорой помощи, после чего скрылся с места ДТП.
"В результате ДТП 63-летний водитель "УАЗа" и фельдшер оказались в травматологическом отделении городской больницы", – сообщает хмельницкая полиция.
В результате бокового удара со стороны "Мерседеса" у водителя "скорой" диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга и вывих плеча. У фельдшера – ЧМТ, сотрясение, ушиб головы и перелом плечевой кости. Состояние пострадавших удовлетворительное.
По данному факту открыто уголовное производство.
Напомним, в Ровенской области микроавтобус с паломниками перевернулся на глазах у полицейских: сепострадали семь человек.
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