В Хмельницкой области водитель Mercedes влетел в "скорую" и сбежал

В ДТП пострадали водитель и фельдшер: с переломами, ушибами и травмами черепа они находятся в травматологии больницы

В городе Каменец-Подольский водитель внедорожника Mercedes столкнулся с автомобилем скорой помощи, после чего скрылся с места ДТП.

"В результате ДТП 63-летний водитель "УАЗа" и фельдшер оказались в травматологическом отделении городской больницы", – сообщает хмельницкая полиция.

В результате бокового удара со стороны "Мерседеса" у водителя "скорой" диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга и вывих плеча. У фельдшера – ЧМТ, сотрясение, ушиб головы и перелом плечевой кости. Состояние пострадавших удовлетворительное.

По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, в Ровенской области микроавтобус с паломниками перевернулся на глазах у полицейских: сепострадали семь человек.