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В Хмельницкой области водитель Mercedes влетел в "скорую" и сбежал http://www.segodnya.ua/img/article/7902/59_main.1484925301.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/59_tn.1484925301.jpg Запад В ДТП пострадали водитель и фельдшер: с переломами, ушибами и травмами черепа они находятся в травматологии больницы

В Хмельницкой области водитель Mercedes влетел в "скорую" и сбежал

Сегодня, 17:25

В ДТП пострадали водитель и фельдшер: с переломами, ушибами и травмами черепа они находятся в травматологии больницы

&quot;Скорая&quot; после аварии. Фото:hm.npu.gov.ua
"Скорая" после аварии. Фото:hm.npu.gov.ua

В городе Каменец-Подольский водитель внедорожника  Mercedes столкнулся с автомобилем скорой помощи, после чего скрылся с места ДТП.

"В результате ДТП 63-летний водитель "УАЗа" и фельдшер оказались в травматологическом отделении городской больницы", – сообщает хмельницкая полиция.

В результате бокового удара со стороны "Мерседеса"  у водителя "скорой" диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга и вывих плеча. У фельдшера – ЧМТ, сотрясение, ушиб головы и перелом плечевой кости. Состояние пострадавших  удовлетворительное.

По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, в Ровенской области микроавтобус с паломниками перевернулся на глазах у полицейских: сепострадали семь человек.
ДТП, полиция, скорая, перелом, Каменец-Подольский

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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