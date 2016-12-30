В Хмельницкой области женщина по ошибке убила другого мужчину вместо любовника

Теперь злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы

В городе Каменец-Подольский 39-летняя женщина подожгла квартиру, чтобы убить своего сожителя. 45-летнему мужчине удалось спастись, а вместо него погиб их гость.

"ЧП произошло 30 декабря, около 05.35 часов в квартире на 1-м этаже пятиэтажки по ул.Героев Небесной Сотни. О пожаре сообщила хозяйка. Спасатели обнаружили в квартире тело 30-летнего мужчины, который гостил у хозяина. Самого владельца жилья с термическими ожогами рук и лица госпитализировали в больницу", – сообщает хмельницкая полиция.

Как оказалось, причиной пожара является поджог, устроенный любовницей владельца квартиры. Между ними возник конфликт, и женщина решила убить благоверного. Пока тот спал, она подожгла квартиру, но в результате пожара погиб другой человек.

Женщину задержали, отныне ей грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.

Напомним, недавно во Львове на трамвайной остановке нашли мертвого мужчину.