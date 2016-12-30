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В Хмельницкой области женщина по ошибке убила другого мужчину вместо любовника http://www.segodnya.ua/img/article/7847/90_main.1483111149.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/90_tn.1483111149.jpg Запад Теперь злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы

В Хмельницкой области женщина по ошибке убила другого мужчину вместо любовника

Сегодня, 17:49

Теперь злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы

На месте пожара. Фото: hm.npu.gov.ua
На месте пожара. Фото: hm.npu.gov.ua

В городе Каменец-Подольский 39-летняя женщина подожгла квартиру, чтобы убить своего сожителя. 45-летнему мужчине удалось спастись, а вместо него погиб их гость.

"ЧП произошло 30 декабря, около 05.35 часов в квартире на 1-м этаже пятиэтажки по ул.Героев Небесной Сотни. О пожаре сообщила хозяйка. Спасатели обнаружили в квартире тело 30-летнего мужчины, который гостил у хозяина. Самого владельца жилья с термическими ожогами рук и лица госпитализировали в больницу", – сообщает хмельницкая полиция.

Как оказалось, причиной пожара является поджог, устроенный любовницей владельца квартиры. Между ними возник конфликт, и женщина решила убить благоверного. Пока тот спал, она подожгла квартиру, но в результате пожара погиб другой человек.

Женщину задержали, отныне ей грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.

Напомним, недавно во Львове на трамвайной остановке нашли мертвого мужчину.
поджог, ЧП, женщина, тело, Хмельницкий, Каменец-Подольский

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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