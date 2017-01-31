В Ивано-Франковске бывший "беркутовец" сломал нос школьнику (видео)

Сегодня, 17:30

Мужчине, который избил девятиклассника, светит двойная ответственность


В Ивано-Франковске бывший "беркутовец" сломал нос девятикласснику. На выяснение отношений пришел в бронежилете и с пистолетом.
14-летний Юра возвращался домой, когда увидел компанию своих друзей, а с ними – взрослого мужчину. Как только парень приблизился – без каких-либо объяснений незнакомец ударил его кулаком в нос.

Даже не успел понять за что, говорит Юрий. Сейчас он – в больнице. Нос вправляли на операционном столе.

"Состояние мальчика при поступлении средней тяжести. Проведена редрессация костей носа", – сказал Владимир Семенюк, врач Ивано-Франковской областной детской больницы.

"Сказал, что меня знает. Сразу по носу ударил. Я упал. Начала кровь течь", – говорит Юрий Перепичка, пострадавший.

Парень позвонил родителям. Те сразу бросились спасать сына.

"Я сказала: за что ты ударил моего сына? Он вытащил пистолет и начал нам угрожать, меня бить, мужчины", – рассказывает Надежда, мать пострадавшего.

Применить оружие мужчина не успел. Драку увидели патрульные.

"Было разряжено данное оружие. И обнаружено, что изменена конструкция боеприпасов. То есть они были травматического действия, но переработаны на боевые", – уточнил Петр Поварчук, инспектор патрульной полиции.

Выяснять отношения с подростками мужчина отправился в бронежилете.

Ему – 35 лет. Бывший "беркутовец". Служил в зоне боевых действий. Сейчас работал частным охранником. Полиции рассказал – хотел отомстить за своего сына, которого, якобы, избили старшеклассники.

Виталий, с разбитой головой, тоже – в больнице.

"Они меня толкали, обзывали. А дальше меня кто-то сзади вырубил. Я лежал на земле, они меня пинали. Это были ученики, которые на год старше меня, и могли даже быть еще старше из 10 и 11 классов, их много было", – сказал Виталий Мельничук, пострадавший.

Юрий уверяет – его в той компании не было и божится – никого не бил. Более того, он почти не знает Виталия.

"Просто знаю, что это одноклассник моего друга. И по виду знаю, и все", – заверил Юрий.

За что подростку разбил нос – мужчина объяснять не хочет. Мол, это Юра сам об него ударился.

"Лично я никого не ударил. Потому что на меня понавешивались. Возможно, он об меня ударился? Возможно, он по тем движениями и попал на мою руку?" – спрашивает Виталий Мельничук, отец школьника.

В школе, где учатся ребята, конфликт не комментируют. Впрочем, не на камеру рассказали, что эти двое учеников никогда между собой не ссорились.

Юрий – отличник и активист. А Виталий – недавно перешел из другой школы.

Отцу, который избил девятиклассника, светит двойная ответственность – за телесные повреждения и угрозу убийством.
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Источник:

"Сегодня"

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