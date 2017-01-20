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В Ивано-Франковске простились с начальником разведки (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/60_main.1484914526.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/60_tn.1484914526.jpg Запад Автомобиль военного обстреляли из противотанкового ракетного комплекса, похоронили героя на Аллее славы городского кладбища

В Ивано-Франковске простились с начальником разведки (видео)

Сегодня, 18:09

Автомобиль военного обстреляли из противотанкового ракетного комплекса, похоронили героя на Аллее славы городского кладбища


Автомобиль военного обстреляли из противотанкового ракетного комплекса. Видео:

В Ивано-Франковске простились с капитаном Вооруженных Сил Украины Виталием Сенюком. 45-летний военнослужащий погиб 14 января в Луганской области, передает "5 канал".

Как стало известно, военный как раз направлялся на боевое задание, когда его автомобиль обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.

Виталий Сенюк – профессиональный военный. Был на пенсии, перенес сложную операцию, однако с началом боевых действий ушел добровольцем на Восток. Служил по контракту в 24-й отдельной механизированной бригаде начальником разведки одного из батальонов.

Вместе с собратьями боец участвовал в самых сложных операциях. В частности, прошел Зеленополье, Лутугино, освобождал Лисичанск. У погибшего остались жена и трое детей. Похоронили героя на Аллее славы Ивано-Франковского кладбища.

"Я очень горжусь тем, что я его знал. Во-первых, он был настоящим человеком, настоящим офицером. Это настолько ясный человек был! Добрый, смелый, умный, всегда ребята могли подойти к нему с советом, он никогда не отворачивался", – вспоминает погибшего заместитель командира 2-го механизированного батальона 24-й механизированной бригады ВСУ Андрей Нагребецький.

"Это настоящий пример офицера, каким он должен быть. Это эталон, на кого равняться. Но видите, к сожалению, сложились так обстоятельства, что война забирает лучших людей", – говорит пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Владимир Фитьо.

Напомним, на Волыни прощались с погибшим на Донбассе бойцом, сержантом Богданом Корнелюком, которого снайпер убил вблизи Станицы Луганской. 
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