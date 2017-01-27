В Ивано-Франковской области на взятке поймали двух сотрудников управления юстиции

Сегодня, 02:24

Госисполнители требовали от местного жителя 20 тысяч гривен за закрытие исполнительного производства.

Деньги чиновники брали частями. Фото: if.npu.gov.ua
Деньги чиновники брали частями. Фото: if.npu.gov.ua

На Прикарпатье заместитель начальника одного из городских управлений юстиции и главный государственный исполнитель требовали от местного жителя 20 тысяч гривен взятки за закрытие исполнительного производства.

"Деньги они получали частями: 4000 гривен и 100 долларов США достались главному госисполнителю, а затем 500 долларов США взял и руководитель одного из городских управлений юстиции. Все "деловые" встречи проходили в здании подразделения", – сообщают в полиции Ивано-Франковской области.

Злоумышленникам грозит лишение свободы от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно на взятке поймали чиновника Черновицкого горсовета, который требовал от частного предпринимателя 5 тыс. гривен.
взятки, Прикарпатье, лишение свободы, руководитель

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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