В Каменце-Подольском копы вытянули самоубийцу с того света

Вчера, 15:29

Инцидент произошел сегодня на Новоплановском мосту

Копы спасли самоубийцу. Фото: полиция
Копы спасли самоубийцу. Фото: полиция

В Каменце-Подольском спасли самоубийцу. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня на Новоплановском мосту.

"Подъезжая к мосту, патрульные заметили мужчину, который перелез через перила и стоял над пропастью. Сориентировавшись в ситуации, Семен Мозолюк схватил самоубийцу за туловище, а Максим Жулковский надел на него наручники, чтобы тот не выскользнул из рук, после чего парня перетащили через перила в безопасное место", – пояснили в полиции.

Как оказалось, правоохранители спасли жизнь 27-летнему местному жителю. Мужчину доставили в местную больницу на обследование.
самоубийство, правоохранители, жизнь, спасли, происшествия, патрульные

Вы сейчас просматриваете новость "В Каменце-Подольском копы вытянули самоубийцу с того света". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Авто не было эвакуировано, потому что оно находилось на дипломатических номерах

Пьяный водитель из консульства РФ оказался гражданином России – СМИ

Вчера, 15:07

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался в присутствии двух свидетелей  

Запад

В Ровенской области изъяли крупную партию янтаря

Вчера, 14:46

Водитель, первозивший два крупных камня, имел при себе оружие и наркотики 

Харьков

Мать забыла ребенка на улице. Фото: полиция

В Харькове молодая мать бросила младенца на улице и ушла пить

Вчера, 14:34

Коляска с полугодовалым ребенком находилась на проспекте Александровском без какого-либо присмотра

Одесса

На Аллее славы в Одессе между активистами произошла потасовка: задержали 16 человек

Вчера, 14:22

Празднование Дня освобождения от фашистских захватчиков закончилось стычкой. Одного активиста госпитализировали в городскую больницу с ушибом спины

Происшествия

Труп из воды достали спасатели

В Киеве из Днепра достали мертвого мужчину

Вчера, 13:02

Причины гибели человека выясняют правоохранители

Одесса

Фото: AFP

При пожаре в Одессе погибла женщина: в ГСЧС допускают поджог

Вчера, 10:42

Во время ликвидации пожара удалось спасти одну из женщин, сейчас она находится в больнице

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования