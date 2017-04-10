В Каменце-Подольском копы вытянули самоубийцу с того света
Инцидент произошел сегодня на Новоплановском мосту
В Каменце-Подольском спасли самоубийцу. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.
По данным ведомства, инцидент произошел сегодня на Новоплановском мосту.
"Подъезжая к мосту, патрульные заметили мужчину, который перелез через перила и стоял над пропастью. Сориентировавшись в ситуации, Семен Мозолюк схватил самоубийцу за туловище, а Максим Жулковский надел на него наручники, чтобы тот не выскользнул из рук, после чего парня перетащили через перила в безопасное место", – пояснили в полиции.
Как оказалось, правоохранители спасли жизнь 27-летнему местному жителю. Мужчину доставили в местную больницу на обследование.
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