В Каменце-Подольском копы вытянули самоубийцу с того света

В Каменце-Подольском спасли самоубийцу. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня на Новоплановском мосту.

"Подъезжая к мосту, патрульные заметили мужчину, который перелез через перила и стоял над пропастью. Сориентировавшись в ситуации, Семен Мозолюк схватил самоубийцу за туловище, а Максим Жулковский надел на него наручники, чтобы тот не выскользнул из рук, после чего парня перетащили через перила в безопасное место", – пояснили в полиции.

Как оказалось, правоохранители спасли жизнь 27-летнему местному жителю. Мужчину доставили в местную больницу на обследование.