В Киеве задержали россиянку, которая сбежала из львовской психбольницы

В Киеве задержали 31-летнюю гражданку РФ, которая лечилась в львовской психбольнице, но смогла сбежать в одном халате и тапочках. Елену Яковлеву узнали киевляне в одном из хостелов столицы, и сообщили о ней в полицию.

"18 января женщина совершила побег из психиатрической больницы, где по решению суда, проходила стационарную психиатрическую экспертизу после совершения хулиганских действий в государственном учреждении Львова", – сообщает львовская полиция.

Женщину задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Открыты уголовные производства по факту хулиганства, угрозы насилием и повреждением имущества в отношении полицейского. Женщине грозит от шести месяцев ареста до четырех лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают происхождение денег, на которые беглянка доехала до Киева, приобрела одежду и оплачивала проживание в хостеле, а также разыскивают возможных сообщников.

Напомним, недавно из львовской психиатрической больницы на ул. Кульпарковской сбежали двое пациентов. Один из них подозревает в убийстве жены, второй – в незаконном завладении транспортным средством.