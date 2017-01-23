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В Киеве задержали россиянку, которая сбежала из львовской психбольницы http://www.segodnya.ua/img/article/7907/93_main.1485166406.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/93_tn.1485166406.jpg Запад Женщину нашли в одном из хостелов столицы благодаря неравнодушным киевлянам

В Киеве задержали россиянку, которая сбежала из львовской психбольницы

Сегодня, 12:12

Женщину нашли в одном из хостелов столицы благодаря неравнодушным киевлянам

Беглянку задержали. Фото: Варта-1
Беглянку задержали. Фото: Варта-1

В Киеве задержали 31-летнюю гражданку РФ, которая лечилась в львовской психбольнице, но смогла сбежать в одном халате и тапочках. Елену Яковлеву узнали киевляне в одном из хостелов столицы, и сообщили о ней в полицию.

"18 января женщина совершила побег из психиатрической больницы, где по решению суда, проходила стационарную психиатрическую экспертизу после совершения хулиганских действий в государственном учреждении Львова", – сообщает львовская полиция.

Женщину задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Открыты уголовные производства по факту хулиганства, угрозы насилием и повреждением имущества в отношении полицейского. Женщине грозит от шести месяцев ареста до четырех лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают происхождение денег, на которые беглянка доехала до Киева, приобрела одежду и оплачивала проживание в хостеле, а также разыскивают возможных сообщников.

Напомним, недавно из львовской психиатрической больницы на ул. Кульпарковской сбежали двое пациентов. Один из них подозревает в убийстве жены, второй – в незаконном завладении транспортным средством.
Львов, больница, побег, полиция

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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