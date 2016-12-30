В Луцке пенсионер устроил одинокий пикет (видео)

Одинокий пикет в Луцке. В фойе городского совета голодает инвалид 2-й группы, 64- летний Сергей Рупчев. Мужчина недоволен работой муниципальной полиции. Ее представители в течение 2016-го снесли якобы незаконно построенные подсобные помещения – гаражи и сараи – у многих жителей города.

Пенсионер называет действия силовиков муниципальным террором. И говорит, будет голодать до тех пор, пока не уволят руководителя ведомства.

"На сегодняшний день отсутствует закон о муниципальной полиции, а она у нас существует. Почему, на каком основании? Когда люди обращаются в суд о действиях муниципалов, то, как правило, выигрывают. Это факт. Инспекторы-муниципалы не имеют права составлять акты об админнарушениях, а они их составляют", – возмутился Сергей Рупчев, инвалид 2-й группы.

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