Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Луцке состоится матч между звездами футбола и футзала http://www.segodnya.ua/img/article/7827/78_main.1482607149.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/78_tn.1482607149.jpg Запад За футболистов сыграют Маркевич и Косовский, за футзалистов Коридзе и Шпичка

В Луцке состоится матч между звездами футбола и футзала

Сегодня, 21:14

За футболистов сыграют Маркевич и Косовский, за футзалистов Коридзе и Шпичка

Маркевич выйдет на футбольное поле. Фото AFP
Маркевич выйдет на футбольное поле. Фото AFP

Уникальное спортивное событие состоится в Луцке 27 декабря – пройдет представительный матч по футзалу между командами настоящих звезд. С одной стороны – это сборная Федерации футбола Украины, а с другой – футзальные звезды.

В футбольной сборной под руководством Анатолия Демьяненко к поединку готовятся Мирон Маркевич, Владимир Езерский, Всеволод Романенко, Виталий Косовский, Эдуард Цихмейструк, Вячеслав Свидерский, Александр Венглинский, Дмитрий Пинчук и Анатолий Бессмертный.

Среди игроков футзальной сборной практически все заслуженные мастера спорта Украины, обладатели национальных и европейских трофеев. Команду представят – Владислав Корнеев, Александр Кабаненко, Рамис Мансуров, Олег Безуглый, Виталий Чернышов, Олег Шайтанов, Сергей Коридзе и Тарас Шпичка, а наставником будет главный тренер национальной сборной Украины по футзалу Александр Косенко.
футбол, футзал, Мирон Маркевич, Анатолий Демьяненко, Виталий Косовский

Вы сейчас просматриваете новость "В Луцке состоится матч между звездами футбола и футзала". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ua-football

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.