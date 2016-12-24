В Луцке состоится матч между звездами футбола и футзала

За футболистов сыграют Маркевич и Косовский, за футзалистов Коридзе и Шпичка

Уникальное спортивное событие состоится в Луцке 27 декабря – пройдет представительный матч по футзалу между командами настоящих звезд. С одной стороны – это сборная Федерации футбола Украины, а с другой – футзальные звезды.

В футбольной сборной под руководством Анатолия Демьяненко к поединку готовятся Мирон Маркевич, Владимир Езерский, Всеволод Романенко, Виталий Косовский, Эдуард Цихмейструк, Вячеслав Свидерский, Александр Венглинский, Дмитрий Пинчук и Анатолий Бессмертный.

Среди игроков футзальной сборной практически все заслуженные мастера спорта Украины, обладатели национальных и европейских трофеев. Команду представят – Владислав Корнеев, Александр Кабаненко, Рамис Мансуров, Олег Безуглый, Виталий Чернышов, Олег Шайтанов, Сергей Коридзе и Тарас Шпичка, а наставником будет главный тренер национальной сборной Украины по футзалу Александр Косенко.