В Львове неизвестные украли у "Спортлото" большую сумму денег

Сегодня, 14:15

Разбойное нападение произошло этой ночью

Грабители унесли 40 тысяч гривен. Фото: besplatka.ua
Грабители унесли 40 тысяч гривен. Фото: besplatka.ua

Во Львове неизвестные в масках совершили разбойное нападение на круглосуточный пункт продажи национальной лотереи "Спортлото". Злоумышленники похитили из кассы около 40 тыс. гривен.

"Сегодня, 28 августа, около 5.40 в полицию поступило сообщение, что на улице Гринченко трое злоумышленников зашли в помещение лотереи. Один брызнул из газового баллончика в окошко, где сидела 22-летняя кассирша. В то время другой злоумышленник выбил ногой дверь в кассовое помещение, зашел внутрь и забрал из кассы деньги", – сообщает львовская полиция.

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Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и причастных к преступлению лиц. По данному факту открыто уголовное производство виновным грозит  от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проводится досудебное расследование.

Напомним, недавно во Львове двое неизвестных ворвались в ювелирный магазин, ранили охранника забрали ювелирные украшения и сбежали.
похитили, обокрали, Разбойное нападение, во Львове

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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