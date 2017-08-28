В Львове неизвестные украли у "Спортлото" большую сумму денег

Во Львове неизвестные в масках совершили разбойное нападение на круглосуточный пункт продажи национальной лотереи "Спортлото". Злоумышленники похитили из кассы около 40 тыс. гривен.

"Сегодня, 28 августа, около 5.40 в полицию поступило сообщение, что на улице Гринченко трое злоумышленников зашли в помещение лотереи. Один брызнул из газового баллончика в окошко, где сидела 22-летняя кассирша. В то время другой злоумышленник выбил ногой дверь в кассовое помещение, зашел внутрь и забрал из кассы деньги", – сообщает львовская полиция.

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Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и причастных к преступлению лиц. По данному факту открыто уголовное производство виновным грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проводится досудебное расследование.

Напомним, недавно во Львове двое неизвестных ворвались в ювелирный магазин, ранили охранника забрали ювелирные украшения и сбежали.