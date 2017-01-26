В Мукачево задержали копов, которые торговали наркотиками (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 13:08

Кроме торговли наркотическими веществами, злоумышленники занимались фальсификацией уголовных дел


В Мукачево задержали полицейских, которые сбывали наркотики. Разоблачили целую преступную группу, в которой были копы и посторонние соучастники.

Количество фигурантов дела в областной прокуратуре еще уточняется. Кроме торговли наркотическими веществами, злоумышленники занимались фальсификацией уголовных дел. Теперь им грозит лишение свободы на срок от шести до 10 лет.

Ежедневно через этот притон проходили десятки человек, которые закупали там наркотические средства. Сотрудники полиции склоняли лиц для самооговора в совершении преступлений, искусственно создавали видимость борьбы с такими преступлениями и регистрировали соответствующие уголовные производства, которые сами же потом успешно и раскрывали", – сказал Андрей Манькута, заместитель прокурора Закарпатской области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
наркотики, полиция, притон, лишение свободы, задержали, мукачево, злоумышленники

Вы сейчас просматриваете новость "В Мукачево задержали копов, которые торговали наркотиками (видео)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

На месте задержания. Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровенской области задержали опасную банду со связями в ФСБ

8 Сентября 2016, 17:28

Грабители причастны к 50  разбойным нападениям

Происшествия и криминал

Полиции стоит менять маршруты патрулирования, считает генпрокурор

"Наркоманы на Троещине уже знают, когда будет ехать патруль", - Луценко

21 Сентября 2016, 16:40

Каждое третье преступление связано с наркозависимыми людьми, заявил генпрокурор

Запад

Житель Закарпатья ради денег эксплуатировал чужого больного ребенка

5 Августа 2016, 15:38

У мальчика  - порок головного мозга

Одесса

Делали «закладки» во дворах. Фото из открытых источников

В Одессе задержали наркоторговцев

25 Января, 21:16

Мужчины попались на горячем и сознались

Происшествия

В центре Киева полиция поймала несовершеннолетнюю наркоторговку

22 Сентября 2016, 23:24

Предварительно, обнаружили 12 грамм метамфетамина

Происшествия

Мужчину задержали

В Киеве задержали мужчину, который пять лет находится в розыске

25 Ноября 2016, 13:53

Пьяного гражданина патрульные заметили на обочине

Запад

Полиция задержала 15 наркоманов. Фото: полиция

В Ужгороде полицейские накрыли наркопритон

17 Августа 2016, 12:26

Во время обысков нашли наркотики и деньги 

Украина

По стопам эскобара. Фото: lenta.inform.kz

В Украине накрыли интернет-магазин наркотиков, зарегистрированный в США

19 Октября 2016, 22:58

Каналы сбыта были налажены из Запорожья в Днепр, Кривой Рог, Одессу, Киев, Харьков и другие города Украины

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования