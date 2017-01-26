В Мукачево задержали копов, которые торговали наркотиками (видео)

В Мукачево задержали полицейских, которые сбывали наркотики. Разоблачили целую преступную группу, в которой были копы и посторонние соучастники.

Количество фигурантов дела в областной прокуратуре еще уточняется. Кроме торговли наркотическими веществами, злоумышленники занимались фальсификацией уголовных дел. Теперь им грозит лишение свободы на срок от шести до 10 лет.

Ежедневно через этот притон проходили десятки человек, которые закупали там наркотические средства. Сотрудники полиции склоняли лиц для самооговора в совершении преступлений, искусственно создавали видимость борьбы с такими преступлениями и регистрировали соответствующие уголовные производства, которые сами же потом успешно и раскрывали", – сказал Андрей Манькута, заместитель прокурора Закарпатской области.

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