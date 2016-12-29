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В очередях на границе с Польшей более тысячи авто http://www.segodnya.ua/img/article/7841/14_main.1482964432.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/14_tn.1482964432.jpg Запад Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Рава-Руська" и "Краковец" 

В очередях на границе с Польшей более тысячи авто

Сегодня, 00:33

Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Рава-Руська" и "Краковец" 

В очередях на границе с Польшей более тысячи авто, фото Подробности
В очередях на границе с Польшей более тысячи авто, фото Подробности

1080 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Рава-Руська" – 300, "Краковец" – 270 автомобилей.

В пункте пропуска "Ягодын авто" – 160 транспортных средств, в ПП "Угрынив" – 150, в ПП "Шегини" – 120, в ПП "Грушив" – 100, в ПП "Устылуг" – 70, в ПП "Смильныця" – 30.

В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией 20 транспортных средств.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" – 80 автомобилей, в пункте пропуска "Лужанка" – 80, "Вилок" – 50.

На границе с Румынией в пункте пропуска "Порубне" – 30 автомобилей.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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