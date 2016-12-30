В очередях на границе с Польшей простаивают 650 автомобилей

На украинско-польской границе в очередях к пунктам пропуска стоят 650 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на Facebook.

Самые большие очереди зафиксированы возле ПП "Рава-Русская". Здесь на оформление ожидают 300 автомобилей. Возле в ПП "Краковец" простаивает 180 авто, в ПП "Угрынив" – 100, в ПП "Ягодын авто" – 40, в ПП "Устылуг" – 20, в ПП "Шегини" – 10. В пунктах пропуска "Грушив" и "Смильныця" очередей нет.

На границе с Венгрией в пункте пропуска – "Тиса" – 60 транспортных средств, в ПП "Лужанка" –15.

На границе с Румынией в пункте пропуска "Солотвино" ожидают 50 автомобилей.

На границе со Словакией очередей нет.