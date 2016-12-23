Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В очередях на границе с Польшей стоят более тысячи автомобилей http://www.segodnya.ua/img/article/7822/66_main.1482451295.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/66_tn.1482451295.jpg Запад На границе с Румынией очередей нет

В очередях на границе с Польшей стоят более тысячи автомобилей

Сегодня, 02:01

На границе с Румынией очередей нет

newsbalt.ru
newsbalt.ru

1270 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Ягодын авто" – 300, "Рава-Руська" – 250, "Краковец" – 200, "Угрынив" – 170, "Шегини" – 160.

В ПП "Устылуг" – 100 автомобилей, в ПП "Грушив" – 70 и в ПП "Смильныця" – 20.

В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией – 30 автомобилей.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" – 130 транспортных средств, в ПП "Лужанка" – 60, в ПП "Вилок" – 20.

На границе с Румынией очередей нет.
авто, граница, Краковец, ужгород, очереди, шегини, тысячи, Тиса

Вы сейчас просматриваете новость "В очередях на границе с Польшей стоят более тысячи автомобилей". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

На границе Украины выстроилась огромная очередь. Фото: из открытых источников

На границе Украины выстроилась огромная очередь

21 Декабря, 09:39

В заторы в восьми пунктах пропуска попали более тысячи автомобилей

Запад

На границе Украины растянулась огромная очередь. Фото: ГПСУ

На границе с Польшей в очередях простаивает более тысячи автомобилей

17 Декабря, 00:29

На границе с Молдовой очередей нет, незначительное количество авто скопилось на выезде в Словакию и Венгрию

Запад

В очередях на границе с Польшей более 900 автомобилей. Фото: ntv.ru

На границе с Польшей снова образовалась огромная очередь

16 Декабря, 01:30

В очередях на границе с Польшей более 900 автомобилей

Запад

В очередях на границе с Польшей застряли около тысячи авто, фото ZN.ua

В очередях на границе с Польшей застряли около тысячи авто

14 Декабря, 23:51

На границе с Румынией и Словакией очередей нет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.