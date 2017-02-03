В парке Львова задержали эксгибициониста-педофила

Извращенец несколько дней преследовал детей, показывал им свои половые органы и предлагал деньги

Во Львове задержали извращенца, который несколько дней преследовал девочек в парке, раздевался перед ними и предлагал деньги.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, о мужчине рассказала 9-летняя девочка. 2 февраля она заявила, что неизвестный цепляется к ней и ее подружкам.

"Через несколько минут, в парке Ореховый гай, инспекторов встретили заявительница и еще две девочки в возрасте от 8 до 10 лет – дети плакали. С ними была мать одной из школьниц. Несовершеннолетние рассказали: в этом парке уже несколько дней их преследует какой-то человек, показывает половые органы и предлагает деньги", – отметили в полиции.

Полицейские посадили детей в патрульный автомобиль и отправились проверять прилегающую территорию. Девочки указали на одного из пешеходов – тот резко изменил направление движения, заметив патрульный экипаж. Он даже попытался убежать, но инспекторы помешали ему.

Фото: полиция

Мать одной из девочек, которая присутствовала на месте происшествия, написала заявление на 50-летнего мужчину. В присутствии психолога и матери девочку опросили следователи. Предварительно, рассматривается открытие уголовного производства по ч. 2 ст. 156 "Развращение несовершеннолетних" УК.

Извращенцу грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе задержали извращенца-эксгибициониста. Мужчина у входа в школу демонстрировал детям свои половые органы.