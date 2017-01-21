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В Ровенской области брат убил брата: не поделили пенсию матери (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/17_main.1485031835.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/17_tn.1485031835.jpg Запад Братья проживали в одном доме с парализованной матерью

В Ровенской области брат убил брата: не поделили пенсию матери (фото)

Сегодня, 22:55

Братья проживали в одном доме с парализованной матерью

В Ровенской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственного младшего брата. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Ровенской области.

Сообщается, что о смерти 47-летнего местного жителя правоохранителям сообщили врачи Млиновской районной больницы. Позже было установлено, что погибший попал в больницу сутки назад без сознания, однако внешних признаков насилия не было. Согласно свидетельства СМЭ, смерть мужчины наступила в результате сдавления головного мозга и закрытой внутренней черепной травмы. Также было установлено, что погибший проживал со своим родным 58-летним братом и парализованной матерью. Местные жители рассказали, что старший брат вел домашнее хозяйство и ухаживал за матерью, а младший злоупотреблял алкоголем.

"Хозяин дома не сопротивлялся и рассказал полицейским, что конфликт между ним и младшим братом возник еще 15 января около 12 часов. В тот день почтальон принес пенсию матери, с которой младший хотел взять часть средств на алкоголь, на что брат не согласился. В ходе ссоры и потасовки старший один раз локтем ударил младшего в лицо. Последний сначала не жаловался на плохое самочувствие, однако 19 января родной брат обнаружил его без сознания на полу. Мужчина сам вызвал "скорую" и поместил брата на лечение. Однако жизнь его спасти так и не удалось. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего в Млыновском отделении полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины", – сообщили в полиции.

Ему уже сообщено о подозрении, в суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства. Мягкость меры пресечения объясняется тем, что ему предстоит ухаживать за больной матерью.

Оба брата ранее в поле зрения правоохранителей ранее не попадали. Согласно санкции, статьи злоумышленник грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.
убийство, злоумышленник

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