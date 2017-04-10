В Ровенской области изъяли крупную партию янтаря

Водитель, первозивший два крупных камня, имел при себе оружие и наркотики

Более полусотни килограммов янтаря изъяли в Ровенской области. Представители оперативного штаба борьбы с незаконной добычей солнечного камня остановили "Ланос", которым управлял 23-летний молодой человек.

В багажнике правоохранители нашли мешок, полный янтаря-сырца – 55 килограммов.

Открыто уголовное производство по статье "Хранения имущества, добытого преступным путем".

Еще одну машину остановили в Рокитновском районе – в ней везли два огромных камня. Один весит 68 граммов, второй – 90. Водитель имел при себе пистолет и сверток сухого вещества, похожего на марихуану.