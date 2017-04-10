В Ровенской области изъяли крупную партию янтаря

Вчера, 14:46

Водитель, первозивший два крупных камня, имел при себе оружие и наркотики 


Более полусотни килограммов янтаря изъяли в Ровенской области. Представители оперативного штаба борьбы с незаконной добычей солнечного камня остановили "Ланос", которым управлял 23-летний молодой человек.

В багажнике правоохранители нашли мешок, полный янтаря-сырца – 55 килограммов.

Открыто уголовное производство по статье "Хранения имущества, добытого преступным путем".

Еще одну машину остановили в Рокитновском районе – в ней везли два огромных камня. Один весит 68 граммов, второй – 90. Водитель имел при себе пистолет и сверток сухого вещества, похожего на марихуану.
водитель, правоохранители, пистолет, ланос, мешок, янтарь, уголовное производство, ровенская область

Вы сейчас просматриваете новость "В Ровенской области изъяли крупную партию янтаря". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Наркоторговец выращивал и продавал коноплю

Под Киевом поймали торговца наркотиками

11 Ноября 2016, 15:49

Мужчина выращивал коноплю и продавал

Запад

Михеил Саакашвили. Фото из открытых источников

Саакашвили приехал с рейдом на Запад и знает, как побороть "янтарную" мафию

13 Декабря 2016, 07:00

По мнению Саакашвили, добычу янтаря надо срочно легализовать

Происшествия

Наркоторговца задержали

Под Киевом поймали наркоторговца с "товаром" на полтора миллиона гривен

31 Января, 17:58

У жителя Боярки нашли сотни пакетиков с коноплей и амфетаминами

Происшествия и криминал

Мужчина хранил более 60 грамм амфетамина. Фото: facebook.com/DPN.NP

За хранение психотропных препаратов жителю Винницкой области грозит до трех лет тюрьмы

2 Декабря 2016, 01:45

38-летний мужчина хранил наркотики на сумму почти 15 тысяч гривен

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования